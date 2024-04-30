Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Военный эксперт Дикий прокомментировал ограничение прав и свобод граждан во время войны arrow

Военный эксперт Дикий прокомментировал ограничение прав и свобод граждан во время войны

30 апреля 2024 05:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Военный эксперт Дикий прокомментировал ограничение прав и свобод граждан во время войны
Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, военный эксперт Евгений Дикий. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, военный эксперт Евгений Дикий заявил, что без ограничения прав и свобод граждан есть риск проигрыша в войне. По его словам, лучше сейчас отказаться от части прав, чтобы "потом не упустить эти возможности навсегда".

Об этом Евгений Дикий рассказал в эфире Еспресо в понедельник, 29 апреля.

Читайте также:

Дикий об ограничении прав и свобод во время войны

"На самом деле то, что ограничение прав и свобод граждан во время войны неизбежно, фактически и есть в нормах международного права. Даже Европейская конвенция по правам человека содержит оговорку об ограничении прав граждан во время войны", — отметил эксперт.

По его словам, хотелось бы увидеть того, кто считает, что победить в войне без ограничений прав и свобод граждан возможно.

"К сожалению, без этого мы не сможем преодолеть врага. К тому же, в этой войне воюют две страны, которые по-разному относятся к этому вопросу. В России вообще не признают права и свободы граждан. И если мы сейчас частично не ограничим права и свободы, может случиться так, что мы потеряем все, что имели", — объяснил Дикий.

Он подчеркнул, что если не ограничивать часть прав и свобод граждан во время боевых действий, то есть риск проигрыша в войне.

"Поэтому лучше сегодня временно отказаться от отдельных прав и свобод, чтобы потом не упустить эти возможности навсегда. Потому что в результате того, что мы сейчас цепляемся за то, чтобы нам не ограничивали наши права и свободы, а потом может получиться так, что наша страна может быть полностью оккупирована", — добавил специалист.

Что предшествовало

Напомним, что Министерство юстиции подало в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав и свобод человека. В нем говорится, что во время военного положения права человека, предусмотренные рядом статей Конституции, могут быть временно ограничены.

По мнению политтехнолога Тараса Загороднего, здесь нет ничего сенсационного, ведь в Украине действует военное положение.

Украина
война в Украине
війна
ограничения
права
Конституция Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

Розклад ефірів

Всі ефіри