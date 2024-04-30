Военный эксперт Дикий прокомментировал ограничение прав и свобод граждан во время войны

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, военный эксперт Евгений Дикий. Фото: скриншот

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, военный эксперт Евгений Дикий заявил, что без ограничения прав и свобод граждан есть риск проигрыша в войне. По его словам, лучше сейчас отказаться от части прав, чтобы "потом не упустить эти возможности навсегда".

Об этом Евгений Дикий рассказал в эфире Еспресо в понедельник, 29 апреля.

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Дикий об ограничении прав и свобод во время войны

"На самом деле то, что ограничение прав и свобод граждан во время войны неизбежно, фактически и есть в нормах международного права. Даже Европейская конвенция по правам человека содержит оговорку об ограничении прав граждан во время войны", — отметил эксперт.

По его словам, хотелось бы увидеть того, кто считает, что победить в войне без ограничений прав и свобод граждан возможно.

"К сожалению, без этого мы не сможем преодолеть врага. К тому же, в этой войне воюют две страны, которые по-разному относятся к этому вопросу. В России вообще не признают права и свободы граждан. И если мы сейчас частично не ограничим права и свободы, может случиться так, что мы потеряем все, что имели", — объяснил Дикий.

Он подчеркнул, что если не ограничивать часть прав и свобод граждан во время боевых действий, то есть риск проигрыша в войне.

"Поэтому лучше сегодня временно отказаться от отдельных прав и свобод, чтобы потом не упустить эти возможности навсегда. Потому что в результате того, что мы сейчас цепляемся за то, чтобы нам не ограничивали наши права и свободы, а потом может получиться так, что наша страна может быть полностью оккупирована", — добавил специалист.

Что предшествовало

Напомним, что Министерство юстиции подало в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав и свобод человека. В нем говорится, что во время военного положения права человека, предусмотренные рядом статей Конституции, могут быть временно ограничены.

По мнению политтехнолога Тараса Загороднего, здесь нет ничего сенсационного, ведь в Украине действует военное положение.