Військовий експерт Дикий прокоментував обмеження прав і свобод громадян під час війни

Ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону Айдар, військовий експерт Євген Дикий. Фото: скриншот

Ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар", військовий експерт Євген Дикий заявив, що без обмеження прав та свобод громадян є ризик програшу у війні. За його словами, краще зараз відмовитись від частини прав, щоб "потім не втратити ці можливості назавжди".

Про це Євген Дикий розповів в ефірі Еспресо у понеділок, 29 квітня.

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Дикий про обмеження прав і свобод під час війни

"Насправді те, що обмеження прав і свобод громадян під час війни є неминучим, фактично і є в нормах міжнародного права. Навіть Європейська конвенція з прав людини містить обмовку про обмеження прав громадян під час війни", — зазначив експерт.

За його словами, хотілося б побачити того, хто вважає, ніби перемогти у війні без обмежень прав і свобод громадян можлива.

"На жаль, без цього ми не зможемо подолати ворога. До того, у цій війні воюють дві країни, які по-різному ставляться до цього питання. В Росії взагалі не визнають права й свободи громадян. І якщо ми зараз частково не обмежимо права й свободи, то може статись так, що ми втратимо все, що мали", — пояснив Дикий.

Він підкреслив, якщо не обмежувати частину прав та свобод громадян під час бойових дій, то є ризик програшу у війні.

"Тому краще сьогодні тимчасово відмовитись від окремих прав та свобод, щоб потім не втратити ці можливості назавжди. Бо в результаті того, що ми зараз будемо чіплятись за те, щоб нам не обмежували наші права й свободи, а потім може вийти так, що наша країна може бути повністю окупована", — додав спеціаліст.

Що передувало

Нагадаємо, що Міністерство юстиції подало до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав та свобод людини. У ньому йдеться, що під час воєнного стану права людини, передбачені низкою статей Конституції, можуть бути тимчасово обмежені.

На думку політтехнолога Тараса Загороднього, тут немає нічого сенсаційного, адже в Україні діє воєнний стан.