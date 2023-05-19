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Военный эксперт рассказал, где продвигаются ВСУ на фронте: эксклюзивный эфир Новини.LIVE

19 мая 2023 18:00
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Военный эксперт рассказал, где продвигаются ВСУ на фронте: эксклюзивный эфир Новини.LIVE
В эксклюзивном эфире Новини.LIVE военные эксперты обсудили, где продвигаются украинские военные. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Вооруженные силы Украины продолжают наносить сокрушительные удары по позициям оккупантов. Кроме активной и действенной обороны украинская армия проводит успешные наступательные действия на линиях фронта.

Об этих и других темах будем говорить сегодня в эксклюзивном эфире Новини.LIVE  .

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Кто станет гостями прямого эфира

Андрей Крамаров, военный эксперт, ветеран, офицер резерва воздушных сил, Роман Свитан, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Владимир Огрызко, дипломат, министр иностранных дел Украины и Анатолий Бурмич, народный депутат Украины станут гостями студии Вечер.LIVE.

В прямом эфире на канале Новини.LIVE  вместе с ведущей Еленой Халиловой будут говорить о ситуации на фронте, контратаках ВСУ и продвижении украинских военных на разных направлениях фронта.

Вместе с экспертами будут обсуждены мирные планы Украины, которые предлагают Китай, Ватикан, Африка и Бразилия. Также поднимут тему украинской коррупции и как с ней бороться.

 

 

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