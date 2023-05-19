Військовий експерт розповів, де просуваються ЗСУ на фронті: ексклюзивний ефір Новини.LIVE

В ексклюзивному ефірі Новини.LIVE військові експерти обговорили, де саме просуваються українські військові. Фото: Новини.LIVE

Збройні сили України продовжують завдавати нищівних ударів по позиціях окупантів. Окрім активної та дієвої оборони, українська армія проводить успішні наступальні дії на лініях фронту.

Про ці та інші теми будемо говорити сьогодні в ексклюзивному ефірі Новини.LIVE.

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Хто стане гостями прямого ефіру

Андрій Крамаров, військовий експерт, ветеран, офіцер резерву повітряних сил, Роман Світан, полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт, Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ України та Анатолій Бурмич, народний депутат України стануть гостями студії Вечір.LIVE.

У прямому ефірі на каналі Новини.LIVE разом із провідною ведучою Оленою Халіловою говоритимуть про ситуацію на фронті, контратаки ЗСУ та просування українських військових на різних напрямках фронту.

Разом із експертами обговорять мирні плани України, які пропонують Китай, Ватикан, Африка та Бразилія. Також порушать тему української корупції та як з нею боротися.