Успеет ли Запад предоставить танки Украине: военный объявил условие

ВСУ получили в январе более тысячи единиц техники

Военно-техническая помощь Украине от ее иностранных партнеров идет непрерывно. И единственным условием, при котором западные танки не успеют попасть на поле боя для подкрепления подразделений ВСУ, может стать капитуляция Украины, что само по себе исключено.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

"Мы эту войну начали вообще без единой единицы серьезного оружия. Кроме Javelin и NLAW, мы фактически вошли в войну на собственных ресурсах и уже почти год держимся. Так что возникает вопрос, а почему они — танки, должны не успеть? Они могут не успеть при одном условии — если мы капитулируем. А я этого не допускаю как бы ни было сейчас очень тяжело на Восточном плацдарме", — сказал Черник.

Петр Черник

По его словам, только в течение января Украина получила от Запада более тысячи единиц разной бронетехники вроде английского "Бульдога" или канадского "Сенатора".

"В то время как за всю Вторую мировую войну, а масштабы ее — не соразмерны, Советский Союз получил от Запада 12 тысяч единиц бронетехники", — констатировал военный эксперт.

Что происходит вокруг вопроса о поставках танков Украине

Олаф Шольц отверг лживые намеки владимира путина, который намекнул на возвращение нацистских танков в Украину. В ISW отметили, что такие слова Путина являются лишь частью информационной спецоперации.

Напомним, 7 февраля первый немецкий танк Leopard 2 прибыл в Украину.

Германия дала зеленый свет на отправку в Украину 187 танков Leopard от групп Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaftю. Leopard 1 намного старше типа Leopard 2, но такая техника отличается большим количеством.

В январе Великобритания официально объявила, что в Украину отправят14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Фото: Canadian Forces/REUTERS