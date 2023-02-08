Чи встигне Захід надати танки Україні: військовий оголосив умову

ЗСУ отримали у січні понад тисячу одиниць техніки

Військово-технічна допомога Україні від її іноземних партнерів йде безперервно. І єдиною умовою, за якої західні танки не встигнуть потрапити на поле бою для підкріплення підрозділів ЗСУ може стати капітуляція України, що само по собі виключено.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

"Ми цю війну почали взагалі без жодної одиниці серйозної зброї. Крім Javelin i NLAW, ми фактично увійшли у війну на власних ресурсах і вже майже рік тримаємося. Отже виникає питання, а чому вони — танки, мають не встигнути? Вони можуть не встигнути за однієї умови — якщо ми капітулюємо. А я цього не допускаю як би не було зараз дуже важко на Східному плацдармі", — сказав Черник.

Петро Черник

За його словами, лише впродовж січня Україна отримала від Заходу понад тисячу одиниць різної бронетехніки на кшталт англійського "Бульдогу" чи канадського "Сенатору".

"Тоді як за всю Другу світову війну, а масштаби її — не співмірні, Радянський Союз отримав від Заходу 12 тисяч одиниць бронетехніки", — констатував військовий експерт.

Що відбувається навколо питання про постачання танків Україні

Олаф Шольц відкинув брехливі натяки володимира путіна, який натякнув на повернення нацистських танків до України. У ISW зазначили, що такі слова путіна є лише частиною інформаційної спецоперації.

Нагадаємо, 7 лютого перший німецький танк Leopard 2 прибув до України.

Німеччина дала зелене світло на відправку в Україну 187 танків Leopard від гуртів Rheinmetall та Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaftю. Leopard 1 набагато старіший за тип Leopard 2, але така техніка відрізняється великою кількістю.

У січні Велика Британія офіційно оголосила, що в Україну відправлять 14 танків Challenger 2 і 30 самохідних артилерійських установок AS90.

Фото: Canadian Forces/REUTERS