Военный объяснил, как Россия может обстреливать Украину зимой

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Военный аналитик Алексей Гетьман предполагает изменение стратегии ракетных ударов по Украине со стороны России зимой. Он считает, что Россия сосредоточить обстрелы по одной-двух целях.

Об этом Гетьман сообщил в эфире телемарафона.

Читайте также:

Как Россия может обстреливать Украину зимой

По словам аналитика, вместо атак на множество объектов по всей стране одновременно, как это было годом ранее, Россия, возможно, будет сосредотачивать свой огонь на одной или двух целях, запуская против них значительное количество ракет — порядка 20-30 за один удар. Ожидается, что такие атаки могут происходить дважды в месяц, с использованием 70-80 ракет.

Аналитик также отмечает, что для создания дополнительных проблем для системы ПВО, оккупанты могут применять разнообразные дроны и маневры с "ложными целями".

Напомним, что пока Россия уже не имеет такого запаса ракет и не может его так активно пополнять. Однако риски все же существуют, потому что РФ все еще производит определенное количество таких снарядов.