Військовий пояснив, як Росія може обстрілювати Україну взимку

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Військовий аналітик Олексій Гетьман передбачає зміну стратегії ракетних ударів по Україні з боку Росії взимку. Він вважає, що Росія зосередити обстріли на одну-дві цілі.

Про це Гетьман повідомив в ефірі телемарафону.

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За словами аналітика, замість атак на безліч об'єктів по всій країні одночасно, як це було роком раніше, Росія, можливо, зосереджуватиме свій вогонь на одній або двох цілях, запускаючи проти них значну кількість ракет — близько 20-30 за один удар. Очікується, що такі атаки можуть відбуватися двічі на місяць з використанням 70-80 ракет.

Аналітик також зазначає, що для створення додаткових проблем для системи ППО, окупанти можуть застосовувати різноманітні дрони та маневри з "хибними цілями".

Нагадаємо, що поки що Росія вже не має такого запасу ракет і не може його так активно поповнювати. Проте ризики все ж таки існують, тому що РФ все ще виробляє певну кількість таких снарядів.