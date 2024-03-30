Военный рассказал о координации ВСУ и медиков во время эвакуации раненых

В процессе эвакуации раненого. Фото: Twitter Дмитрия Козятинского

Водители экипажей эвакуационных автомобилей используют в процессе эвакуации программу "Кропива", в которой вписаны все ключевые точки эвакуационных маршрутов. Эта программа установлена на планшетах у пехотных подразделений — это нужно для того, чтобы максимально координировать действия всех сторон во время эвакуации раненых военных.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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По словам Дмитрия Козятинского, водители эвакуационных экипажей во время своей работы используют программу "Кропива", установленную на планшетах.

В эту программу они заносят все ключевые точки маршрута: "Перед началом работы водители обязательно выезжают с разведкой на каждую точку, чтобы изучить маршрут и записать трек в "Кропиве".

Как пехота координирует свои действия с медиками

С "Кропивой" работают боевые подразделения ВСУ, которые находятся на фронте.

"Аналогично точки убиты и в планшетах пехоты и боевых медиков взводов/рот, чтобы они всегда могли добраться до пункта сбора раненых или доехать своими силами до точки перехвата", — пояснил Козятинский.

Напомним, ранее Дмитрий Козятинский рассказал о том, в каких условиях и где живут экипажи эвакуационных медицинских автомобилей на театре боевых действий, а также о том, какая техника нужна экипажам эвакуационных автомобилей.