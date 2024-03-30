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Військовий розповів про координацію ЗСУ та медиків під час евакуації поранених

30 березня 2024 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Військовий розповів про координацію ЗСУ та медиків під час евакуації поранених
У процесі евакуації пораненого. Фото: Twitter Дмитра Козятинського
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Водії екіпажів евакуаційних автомобілів використовують під час процесу евакуації програму "Кропива", в якій вписані усі ключові точки евакуаційних маршрутів. Ця ж програма встановлена на планшетах у піхотних підрозділів — це потрібно для того, аби максимально координувати дії усіх сторін під час евакуації поранених військових.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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За словами Дмитра Козятинського, водії евакуаційних екіпажів під час своєї роботи використовують програму "Кропива", встановлену на планшетах.

У цю програму вони заносять усі ключові точки маршруту: "Перед початком роботи водії обов’язково виїжджають з розвідкою на кожну точку, щоб вивчити маршрут та записати трек в "Кропиві".

Як піхота координує свої дії з медиками

З "Кропивою" працюють бойові підрозділи ЗСУ, які перебувають на фронті.

"Аналогічно точки вбиті й в планшети піхоти та бойових медиків взводів/рот, щоб вони завжди могли добратися до пункту збору поранених чи доїхати своїми силами до точки перехвату", — пояснив Козятинський.

Нагадаємо, раніше Дмитро Козятинський розповів про те, в яких умовах і де живуть екіпажі евакуаційних медичних автомобілів на театрі бойових дій, а також про те, яка техніка потрібна екіпажам евакуаційних автомобілів.

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