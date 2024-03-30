Військовий розповів про координацію ЗСУ та медиків під час евакуації поранених
Водії екіпажів евакуаційних автомобілів використовують під час процесу евакуації програму "Кропива", в якій вписані усі ключові точки евакуаційних маршрутів. Ця ж програма встановлена на планшетах у піхотних підрозділів — це потрібно для того, аби максимально координувати дії усіх сторін під час евакуації поранених військових.
Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".
Медеваки і "Кропива"
За словами Дмитра Козятинського, водії евакуаційних екіпажів під час своєї роботи використовують програму "Кропива", встановлену на планшетах.
У цю програму вони заносять усі ключові точки маршруту: "Перед початком роботи водії обов’язково виїжджають з розвідкою на кожну точку, щоб вивчити маршрут та записати трек в "Кропиві".
Як піхота координує свої дії з медиками
З "Кропивою" працюють бойові підрозділи ЗСУ, які перебувають на фронті.
"Аналогічно точки вбиті й в планшети піхоти та бойових медиків взводів/рот, щоб вони завжди могли добратися до пункту збору поранених чи доїхати своїми силами до точки перехвату", — пояснив Козятинський.
Нагадаємо, раніше Дмитро Козятинський розповів про те, в яких умовах і де живуть екіпажі евакуаційних медичних автомобілів на театрі бойових дій, а також про те, яка техніка потрібна екіпажам евакуаційних автомобілів.
Читайте Новини.LIVE!