Военный рассказал о ситуации в Богдановке Бахмутского района

Богдановка. Иллюстративное фото: Телеграф

В Богдановке Донецкой области ситуация аналогичная, как в Ивановском. В населенном пункте не осталось ни одного уцелевшего дома.

Об этом рассказал военнослужащий 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов в Telegram в воскресенье, 31 марта.

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"Сначала под*ры проводят массированные артиллерийские и авиационные обстрелы, а затем запускают туда пехоту в сопровождении FPV", — написал он.

По словам военного, украинские бойцы целыми днями "обнуляют" оккупантов в развалинах и подвалах с помощью ударных БпЛА, однако ночью количество восстанавливается до предыдущего.

Защитник отметил, что ВСУ хорошо истощают силы врага, но это мизер по сравнению с тем количеством, которым они готовы пополнять свои резервы.

Скриншот поста Бунятова

Ранее в ISW заявили, что Россия привлекает резервы для наращивания наступательных темпов. Целью этих действий является препятствие усилиям украинских войск по стабилизации фронтовой линии на Лиманском направлении.

Также мы писали, что военный рассказал, что россияне усилили активность своей артиллерии на Бахмутском направлении.