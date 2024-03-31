Військовий розповів про ситуацію в Богданівці Бахмутського району

Богданівка. Ілюстративне фото: Телеграф

В Богданівці Донецької області ситуація аналогічна, як в Іванівському. В населеному пункті не залишилося жодного вцілілого будинку.

Про це розповів військовослужбовець 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов у Telegram в неділю, 31 березня.

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Ситуація в Богданівці Донецької області

"Спочатку під*ри проводять масовані артилерійські та авіаційні обстріли, а потім запускають туди піхоту в супроводі FPV", — написав він.

За словами військового, українські бійці цілими днями "обнуляють" окупантів в розвалинах та підвалах за допомогою ударних БпЛА, однак вночі кількість відновлюється до попередньої.

Захисник зазначив, що ЗСУ добре виснажують сили ворога, але це мізер у порівнянні з тією кількістю, якою вони готові поповнювати свої резерви.

Скриншот допису Бунятова

Раніше в ISW заявили, що Росія залучає резерви для нарощування наступальних темпів. Метою цих дій є перешкода зусиллям українських військ щодо стабілізації фронтової лінії на Лиманському напрямку.

Також ми писали, що військовий розповів, що росіяни посилили активність своєї артилерії на Бахмутському напрямку.