Військовий розповів про ситуацію в Богданівці Бахмутського району
В Богданівці Донецької області ситуація аналогічна, як в Іванівському. В населеному пункті не залишилося жодного вцілілого будинку.
Про це розповів військовослужбовець 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов у Telegram в неділю, 31 березня.
Ситуація в Богданівці Донецької області
"Спочатку під*ри проводять масовані артилерійські та авіаційні обстріли, а потім запускають туди піхоту в супроводі FPV", — написав він.
За словами військового, українські бійці цілими днями "обнуляють" окупантів в розвалинах та підвалах за допомогою ударних БпЛА, однак вночі кількість відновлюється до попередньої.
Захисник зазначив, що ЗСУ добре виснажують сили ворога, але це мізер у порівнянні з тією кількістю, якою вони готові поповнювати свої резерви.
Раніше в ISW заявили, що Росія залучає резерви для нарощування наступальних темпів. Метою цих дій є перешкода зусиллям українських військ щодо стабілізації фронтової лінії на Лиманському напрямку.
Також ми писали, що військовий розповів, що росіяни посилили активність своєї артилерії на Бахмутському напрямку.
Читайте Новини.LIVE!