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Військовий розповів про ситуацію в Богданівці Бахмутського району

31 березня 2024 19:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Військовий розповів про ситуацію в Богданівці Бахмутського району
Богданівка. Ілюстративне фото: Телеграф
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Богданівці Донецької області ситуація аналогічна, як в Іванівському. В населеному пункті не залишилося жодного вцілілого будинку.

Про це розповів військовослужбовець 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов у Telegram в неділю, 31 березня. 

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"Спочатку під*ри проводять масовані артилерійські та авіаційні обстріли, а потім запускають туди піхоту в супроводі FPV", — написав він.

За словами військового, українські бійці цілими днями "обнуляють" окупантів в розвалинах та підвалах за допомогою ударних БпЛА, однак вночі кількість відновлюється до попередньої.

Захисник зазначив, що ЗСУ добре виснажують сили ворога, але це мізер у порівнянні з тією кількістю, якою вони готові поповнювати свої резерви.

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Скриншот допису Бунятова

Раніше в ISW заявили, що Росія залучає резерви для нарощування наступальних темпів. Метою цих дій є перешкода зусиллям українських військ щодо стабілізації фронтової лінії на Лиманському напрямку.

Також ми писали, що військовий розповів, що росіяни посилили активність своєї артилерії на Бахмутському напрямку. 

ЗСУ
Донецька область
окупанти
Бахмут
війна в Україні
фронт

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