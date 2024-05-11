Военный ВСУ назвал проблемы, с которыми сталкиваются бойцы.

Украинские военные. Фото иллюстративное: Сухопутные войска ВС Украины / Telegram

Комбат 3 отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук "Слип" рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются Вооруженные силы Украины. Одной из основных проблем, на которую он обратил внимание, есть то, что мобилизация происходит не по принципам справедливости.

Об этом Кухарчук рассказал в программе Янины Соколовой в пятницу, 10 мая.

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По его словам, если в 2022 году на передовую шли добровольцы, то в 2024 году людей начали "выгребать". Он отметил, что эта тенденция оказывает негативное влияние на морально-психологическое состояние военных и их мотивацию.

"Предпочтительно просадка фронта происходит не из-за профессионализма ВС РФ, а преимущественно из-за отсутствия мотивации у бойцов украинской армии", — отметил военный.

Кроме того, еще одной проблемой является алкоголизм среди некоторых бойцов. Кухарчук подчеркнул, что эту проблему необходимо решать, поскольку она может иметь серьезные последствия для эффективности и боевой готовности военных.

"Этот такой вопрос, если его не озвучивать, то он будет иметь в дальнейшем негативные последствия. И он уже сегодня их имеет", — говорит Кухарчук.

Напомним, в Раде заявили, что законопроект о мобилизации главным образом писали военные. Поэтому всплывающие в сети обвинения вроде, что ВСУ не имеют никакого отношения к подготовке важного закона — безосновательны.

К слову, 9 мая Рада повысила штрафы за уклонение от мобилизации.