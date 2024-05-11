Військовий ЗСУ назвав проблеми, з якими зіштовхуються бійці — деталі

Українські військові. Фото ілюстративне: Сухопутні війська ЗС України / Telegram

Комбат 3-ї окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук "Сліп" розповів про проблеми, з якими стикаються Збройні сили України. Однією з основних проблем, на яку він звернув увагу, є те, що мобілізація відбувається не за принципами справедливості.

Про це Кухарчук розповів у програмі Яніни Соколової у п'ятницю, 10 травня.

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Проблеми в ЗСУ

За його словами, якщо у 2022 році на передову йшли добровольці, то у 2024 році людей почали "вигрібати". Він зазначив, що ця тенденція має негативний вплив на морально-психологічний стан військових та їхню мотивацію.

"Переважно просадка фронту трапляється не через професіоналізм ЗС РФ, а переважно через відсутність мотивації у бійців української армії", — зазначив військовий.

Крім того, ще однією проблемою є алкоголізм серед деяких бійців. Кухарчук підкреслив, що цю проблему необхідно вирішувати, оскільки вона може мати серйозні наслідки для ефективності та бойової готовності військових.

"Це таке питання, якщо його не озвучувати, то воно матиме у подальшому негативні наслідки. І воно вже сьогодні їх має", — каже Кухарчук.

Нагадаємо, у Раді заявили, що законопроєкт про мобілізацію головним чином писали військові. Тому обвинувачення, які спливають у мережі, на кшталт, що ЗСУ не мають жодного стосунку до підготовки важливого закону — безпідставні.

До слова, 9 травня Рада підвищила штрафи за ухилення від мобілізації.