Выход ВСУ из Авдеевки — Сырский рассказал, сколько военных попали в плен РФ
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал о выходе военных из Авдеевки Донецкой области. По его словам, это произошло, ведь противник имел существенное преимущество в силах и средствах штурмовых подразделений.
Об этом Александр Сырский рассказал в интервью "Укринформу" в пятницу, 29 марта.
Выход ВСУ из Авдеевки
Сырский рассказал, что из-за постоянных бомбардировок управляемыми авиабомбами целостность украинской обороны была нарушена, что позволило противнику постепенно продвигаться вперед.
"Также негативную роль сыграло недостаточное количество боеприпасов для нашей артиллерии. Это не позволило в таких условиях вести эффективную контрбатарейную борьбу. Поэтому, чтобы избежать окружения и сохранить жизни людей, я принял решение выйти из Авдеевки", — рассказал Сырский.
Украинские военные в плену РФ
Главком ВСУ сообщил, что в ходе этих боев 25 украинских военнослужащих попали в плен. По его словам, российские пропагандисты пытаются использовать разные видео с пленными для дискредитации Сил обороны Украины, психологического давления и распространения паники среди украинцев.
"Хочу сказать этим солдатам, если они меня услышат, их семьям: мы никого не забыли и делаем все, чтобы освободить этих военнослужащих из вражеского плена. К этим усилиям в полной мере привлечены как руководство нашего государства, так и Главное управление разведки Министерства обороны и командование Вооруженных сил", — подчеркнул Сырский.
Он отметил, что наступление на Авдеевку обернулось для врага значительными потерями, и об этом вряд ли будут рассказывать на росТВ. С 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024 года на этом направлении оккупанты потеряли:
- 47 186 человек личного состава;
- 364 танка;
- 748 боевых бронированных машин;
- 248 артиллерийских систем;
- пять самолетов.
"Силы обороны Украины с начала Авдеевской оборонной операции в этом направлении взяли в плен 95 российских оккупантов", — добавил Сырский.
Напомним, в ночь на 17 февраля стало известно, что подразделения ВСУ покинули Авдеевку после нескольких месяцев непрерывных штурмов российских военных.
А недавно в районе Авдеевки Донецкой области военные Третьей штурмовой бригады нанесли удар по месту дислокации командного состава вражеского подразделения. Кроме того, бойцам удалось уничтожить российскую гаубицу в самом городе, обстреливавшую позиции украинских защитников.
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