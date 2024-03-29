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Выход ВСУ из Авдеевки — Сырский рассказал, сколько военных попали в плен РФ

29 марта 2024 10:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Выход ВСУ из Авдеевки — Сырский рассказал, сколько военных попали в плен РФ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал о выходе военных из Авдеевки Донецкой области. По его словам, это произошло, ведь противник имел существенное преимущество в силах и средствах штурмовых подразделений.

Об этом Александр Сырский рассказал в интервью "Укринформу" в пятницу, 29 марта.

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Сырский рассказал, что из-за постоянных бомбардировок управляемыми авиабомбами целостность украинской обороны была нарушена, что позволило противнику постепенно продвигаться вперед.

"Также негативную роль сыграло недостаточное количество боеприпасов для нашей артиллерии. Это не позволило в таких условиях вести эффективную контрбатарейную борьбу. Поэтому, чтобы избежать окружения и сохранить жизни людей, я принял решение выйти из Авдеевки", — рассказал Сырский.

Украинские военные в плену РФ

Главком ВСУ сообщил, что в ходе этих боев 25 украинских военнослужащих попали в плен. По его словам, российские пропагандисты пытаются использовать разные видео с пленными для дискредитации Сил обороны Украины, психологического давления и распространения паники среди украинцев.

"Хочу сказать этим солдатам, если они меня услышат, их семьям: мы никого не забыли и делаем все, чтобы освободить этих военнослужащих из вражеского плена. К этим усилиям в полной мере привлечены как руководство нашего государства, так и Главное управление разведки Министерства обороны и командование Вооруженных сил", — подчеркнул Сырский.

Он отметил, что наступление на Авдеевку обернулось для врага значительными потерями, и об этом вряд ли будут рассказывать на росТВ. С 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024 года на этом направлении оккупанты потеряли:

  • 47 186 человек личного состава;
  • 364 танка;
  • 748 боевых бронированных машин;
  • 248 артиллерийских систем;
  • пять самолетов.

"Силы обороны Украины с начала Авдеевской оборонной операции в этом направлении взяли в плен 95 российских оккупантов", — добавил Сырский.

Напомним, в ночь на 17 февраля стало известно, что подразделения ВСУ покинули Авдеевку после нескольких месяцев непрерывных штурмов российских военных.

А недавно в районе Авдеевки Донецкой области военные Третьей штурмовой бригады нанесли удар по месту дислокации командного состава вражеского подразделения. Кроме того, бойцам удалось уничтожить российскую гаубицу в самом городе, обстреливавшую позиции украинских защитников.

война
ВСУ
Украина
Донецкая область
оккупанты
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Авдеевка
Александр Сырский

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