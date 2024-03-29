Вихід ЗСУ з Авдіївки — Сирський розповів, скільки військових потрапили в полон РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про вихід військових з Авдіївки Донецької області. За його словами, це відбулося, адже противник мав суттєву перевагу в силах і засобах штурмових підрозділів.

Про це Олександр Сирський розповів в інтерв'ю "Укрінформу" у п'ятницю, 29 березня.

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Вихід ЗСУ з Авдіївки

Сирський розповів, що через постійні бомбардування керованими авіабомбами цілісність української оборони була порушена, що дало можливість противнику поступово просуватись вперед.

"Також негативну роль відіграла недостатня кількість боєприпасів для нашої артилерії. Це не дало змоги в таких умовах вести ефективну контрбатарейну боротьбу. Тож, щоб уникнути оточення та зберегти життя людей, я ухвалив рішення вийти з Авдіївки", — розповів Сирський.

Українські військові в полоні РФ

Головком ЗСУ повідомив, що у ході цих боїв 25 українських військовослужбовців потрапили у російський полон. За його словами, російські пропагандисти намагаються використати різні відео з полоненими для дискредитації Сил оборони України, психологічного тиску та поширення паніки серед українців.

"Хочу сказати цим солдатам, якщо вони мене почують, їхнім родинам: ми нікого не забули і робимо все, щоб визволити цих військовослужбовців із ворожого полону. До цих зусиль повною мірою залучені як керівництво нашої держави, так і Головне управління розвідки Міністерства оборони та командування Збройних сил", — наголосив Сирський.

Він зазначив, що наступ на Авдіївку обернувся для ворога значними втратами, і про це навряд чи будуть розповідати на росТБ. З 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 на цьому напрямку окупанти втратили:

47 186 осіб особового складу;

364 танки;

748 бойових броньованих машин;

248 артилерійських систем;

п'ять літаків.

"Сили оборони України від початку Авдіївської оборонної операції на цьому напрямку взяли у полон 95 російських окупантів", — додав Сирський.

Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого стало відомо, що підрозділи ЗСУ покинули Авдіївку після кількох місяців безперервних штурмів російських військових.

А нещодавно в районі Авдіївки на Донеччині військові Третьої штурмової бригади завдали удару по місцю дислокації командного складу ворожого підрозділу. Крім того, бійцям вдалося знищити російську гаубицю у самому місті, яка обстрілювала позиції українських захисників.