Похищенных оккупантами детей из Херсонской области вернули в Украину

Украинские дети. Иллюстративное фото: Reuters

Трех детей из Херсонской области, которые находились в оккупации, удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию. Это мальчишки 5, 11 и 14 лет.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram в пятницу, 29 марта.

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Возвращение украинских детей

Прокудин рассказал, что родители детей самостоятельно связались с представителями благотворительной организации Save Ukraine и попросили помочь вырваться из оккупации. Так, на подконтрольную Украине территорию вернули троих мальчиков в возрасте 5, 11 и 14 лет.

"Сейчас семьи ждет длительная реабилитация и работа с психологами. Они находятся в безопасном месте, где получают необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 47 детей из Херсонской области. Он также поблагодарил всех, кто объединяет свои усилия для возвращения на родину всех маленьких граждан.

Скриншот сообщения Александра Прокудина

Напомним, недавно СБУ сообщила о подозрении двум соратницам российского президента Владимира Путина, которые депортировали украинских детей в Москву.

Кроме того, США объявили о присоединении к Международной коалиции по возвращению украинских детей. Речь идет о депортированных или принудительно перемещенных Россией во время боевых действий на территории Украины.