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Похищенных оккупантами детей из Херсонской области вернули в Украину

29 марта 2024 14:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Похищенных оккупантами детей из Херсонской области вернули в Украину
Украинские дети. Иллюстративное фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Трех детей из Херсонской области, которые находились в оккупации, удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию. Это мальчишки 5, 11 и 14 лет.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram в пятницу, 29 марта.

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Возвращение украинских детей

Прокудин рассказал, что родители детей самостоятельно связались с представителями благотворительной организации Save Ukraine и попросили помочь вырваться из оккупации. Так, на подконтрольную Украине территорию вернули троих мальчиков в возрасте 5, 11 и 14 лет.

"Сейчас семьи ждет длительная реабилитация и работа с психологами. Они находятся в безопасном месте, где получают необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 47 детей из Херсонской области. Он также поблагодарил всех, кто объединяет свои усилия для возвращения на родину всех маленьких граждан.

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Скриншот сообщения Александра Прокудина

Напомним, недавно СБУ сообщила о подозрении двум соратницам российского президента Владимира Путина, которые депортировали украинских детей в Москву.

Кроме того, США объявили о присоединении к Международной коалиции по возвращению украинских детей. Речь идет о депортированных или принудительно перемещенных Россией во время боевых действий на территории Украины.

дети
Херсонская область
депортация детей
война в Украине
Александр Прокудин

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