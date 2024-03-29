Викрадених окупантами дітей з Херсонщини повернули в Україну

Українські діти. Ілюстративне фото: Reuters

Трьох дітей з Херсонської області, які перебували в окупації, вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Це хлопчаки 5, 11 та 14 років.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram в п'ятницю, 29 березня.

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Повернення українських дітей

Прокудін розповів, що батьки дітей самостійно зв'язалися з представниками благодійної організації Save Ukraine та попросили допомогти вирватися з окупації. Так, на підконтрольну Україні територію повернули трьох хлопчиків віком 5, 11 та 14 років.

"Нині на родини чекає тривала реабілітація та робота з психологами. Вони знаходяться у безпечному місці, де отримують необхідну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА зазначив, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 47 дітей із Херсонської області. Він також подякував усім, хто об’єднує свої зусилля заради повернення на батьківщину всіх маленьких громадян.

Скриншот допису Олександра Прокудіна

Нагадаємо, нещодавно СБУ повідомила про підозру двом соратницям російського президента Володимира Путіна, які депортували українських дітей до Москви.

Крім того, США оголосили про приєднання до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Йдеться про тих, що були депортовані або примусово переміщені Росією під час бойових дій на території України.