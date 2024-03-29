Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Викрадених окупантами дітей з Херсонщини повернули в Україну arrow

Викрадених окупантами дітей з Херсонщини повернули в Україну

29 березня 2024 14:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Викрадених окупантами дітей з Херсонщини повернули в Україну
Українські діти. Ілюстративне фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Трьох дітей з Херсонської області, які перебували в окупації, вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Це хлопчаки 5, 11 та 14 років. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram в п'ятницю, 29 березня. 

Читайте також:

Повернення українських дітей

Прокудін розповів, що батьки дітей самостійно зв'язалися з представниками благодійної організації Save Ukraine та попросили допомогти вирватися з окупації. Так, на підконтрольну Україні територію повернули трьох хлопчиків віком 5, 11 та 14 років.

"Нині на родини чекає тривала реабілітація та робота з психологами. Вони знаходяться у безпечному місці, де отримують необхідну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА зазначив, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію  вдалось повернути 47 дітей із Херсонської області. Він також подякував усім, хто об’єднує свої зусилля заради повернення на батьківщину всіх маленьких громадян.

null
Скриншот допису Олександра Прокудіна

Нагадаємо, нещодавно СБУ повідомила про підозру двом соратницям російського президента Володимира Путіна, які депортували українських дітей до Москви.

Крім того, США оголосили про приєднання до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Йдеться про тих, що були депортовані або примусово переміщені Росією під час бойових дій на території України.

діти
Херсонська область
депортація дітей
війна в Україні
Олександр Прокудін

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

28 березня 2024

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ