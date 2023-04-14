Вилкул назвал сложности в обороне Кривого Рога в первые дни войны: как защищали аэропорт

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Фото: ТСН

В пять утра глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул был проинформирован о начале полномасштабной агрессии и незамедлительно принял меры для защиты своего города. Он позвонил в Криворожский аэропорт и выразил желание заблокировать полосу.

Об этом Вилкул рассказал в интервью "Украинской правде".

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В своих комментариях он заявил, что в то время еще не был уполномочен горсоветом, но это не помешало ему принять на себя ответственность за безопасность горожан.

"Первое, что я сделал, когда узнал, что началась полномасштабная война, это было 05:00, я покурил, позвонил в аэропорт и поставил задачу перекрыть полосу. Потом, в течение нескольких часов ее заблокировали тяжелой стротельной техникой. Также полностью отключили всю геолокацию", — сказал Вилкул.

Напомним, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Украинским военным удалось сбить четыре ракеты в городе, однако еще одна попала в жилой сектор рядом с объектом инфраструктуры.