Вілкул назвав складнощі в обороні Кривого Рогу у перші дні війни: як захищали аеропорт

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Фото: ТСН

О п'ятій ранку голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул був проінформований про початок повномасштабної агресії та негайно вжив заходів для захисту свого міста. Він зателефонував до Криворізького аеропорту та висловив бажання заблокувати смугу.

Про це Вілкул розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Читайте також:

Блокування аеропорту

У своїх коментарях він заявив, що на той час ще не був уповноважений міськрадою, але це не завадило йому взяти на себе відповідальність за безпеку городян.

"Перше, що я зробив, коли дізнався, що почалася повномасштабна війна, це було 05:00, я покурив, зателефонував до аеропорту і поставив завдання перекрити смугу. Потім протягом кількох годин її заблокували важкою будівельною технікою. Також повністю відключили всю геолокацію", — сказав Вілкул.

Нагадаємо, що російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Розі . Українським військовим вдалося збити чотири ракети у місті, проте ще одна потрапила до житлового сектору поряд із об'єктом інфраструктури.