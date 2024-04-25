Он почти не ходит, она незрячая — волонтеры помогли паре выехать с оккупированной Херсонской области

Супруги, которым волонтеры помогли пересечь границу. Фото: facebook.com/smredcross

Сумские волонтеры помогли пожилым супругам выехать из оккупированной части Херсонской области. Помощь понадобилась слепой женщине и ее почти не ходящему мужчине.

Об этом во вторник, 23 апреля, сообщили в Сумской областной организации Общества Красного Креста Украины.

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Скриншот сообщения Сумской областной организации Общества Красного Креста в Украине

Как волонтеры помогли супружеской паре

Анна и Владимир, которым подали руку помощи представители региональной организации Красного Креста, пересекали границу в пункте пропуска "Покровка (Украина) — Колотиловка (РФ)". Они возвращались на Родину с временно оккупированной территории Херсонской области. Самостоятельно преодолеть двухкилометровую пешеходную зону на границе незрячей Анне и Владимиру, который почти не ходит, было бы сложно, однако им помогли волонтеры Отряда быстрого реагирования Сумской областной организации Общества Красного Креста Украины.

"Женщина первой пересекла границу, мы ее встретили, положили на эвакуационную коляску, но она отказалась ехать дальше, пока в своей руке не почувствует руку своего мужа. Поэтому мы там на переходе дождались Владимира. Она наощупь убедилась, что это он, и только тогда мы двинулись", — рассказал волонтер Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины Виталий Кулик.

Напомним, во Львовской ОВА пообещали предоставить волонтерам финансовую поддержку в размере пяти миллионов гривен.

Ранее мы сообщали о том, что украинский волонтер Алексей Прокопенко подарил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто обломок российского танка, уничтоженного возле Киева.