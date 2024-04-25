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Він майже не ходить, вона незряча — волонтери допомогли парі виїхати з окупованої Херсонщини

25 квітня 2024 00:24
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Він майже не ходить, вона незряча — волонтери допомогли парі виїхати з окупованої Херсонщини
Подружжя, якому волонтери допомогли перетнути кордон. Фото: facebook.com/smredcross
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Сумські волонтери допомогли літньому подружжю виїхати з окупованої частини Херсонської області. Допомога знадобилася сліпій жінці та її чоловікові, який майже не ходить.

Про це у вівторок, 23 квітня, повідомили в Сумській обласній організації Товариства Червоного Хреста України. 

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Скриншот повідомлення Сумської обласної організації Товариства Червоного Хреста в Україні

Як волонтери допомогли подружній парі

Ганна та Володимир, яким подали руку допомоги представники регіональної організації Червоного Хреста, перетинали кордон у пункті пропуску "Покровка (Україна) — Колотилівка (РФ)". Вони поверталися на Батьківщину з тимчасово окупованої території Херсонщини. Самостійно подолати двокілометрову пішохідну зону на кордоні незрячій Ганні та Володимиру, який майже не ходить, було би складно, однак їм допомогли волонтери Загону швидкого реагування Сумської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

"Жінка першою перетнула кордон, ми її зустріли, поклали на евакуаційний візок, але вона відмовилася їхати далі, доки у своїй руці не відчує руку свого чоловіка. Тож ми там на переході дочекались пана Володимира. Вона навпомацки переконалась, що то він, і тільки тоді ми рушили", розповів волонтер Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України Віталій Кулик.

Нагадаємо, у Львівській ОВА пообіцяли надати волонтерам фінансову підтримку в розмірі п'яти мільйонів гривень.

Раніше ми повідомляли про те, що український волонтер Олексій Прокопенко подарував міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто уламок російського танка, що знищили біля Києва.

війна
кордон
Херсонська область
інвалідність
Червоний Хрест
окупація
волонтери
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