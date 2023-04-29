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Верил в победу РФ: митрополит Павел уверял монахов, что война закончится через три дня

29 апреля 2023 12:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Верил в победу РФ: митрополит Павел уверял монахов, что война закончится через три дня
Митрополит Павел в зале суда. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Скандальный наместник монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополит Павел в начале полномасштабного вторжения был уверен в победе России и заявлял монахам, что война закончится "за три-четыре дня". Также он призвал монахов не бежать из Лавры.

Об этом сообщил митрополит Белоцерковский ПЦУ Евстратий Заря в интервью Radio NV.

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Павел верил в победу России

"Я знаю от свидетелей, я знаю от проверенных источников, что, например, тот самый митрополит Павел Лебедь, который сейчас в своем шикарном имении сидит под домашним арестом, в день большого путинского нападения 24 февраля прошлого года к братии Лавры сказал, что никто некуда не расходится, все остаются на месте, через три-четыре дня это закончится. Это были его слова", — говорит Евстратий.

По его словам, подобных сроков окончания боевых действий ожидали представители Московского патриархата в Украине.

"Так их информировали их кураторы, так их информировали те люди, которые были звеном связным между украинским политикумом и российскими властями вроде Медведчука", — сказал митрополит ПЦУ.

Напомним, 1 апреля СБУ вручила подозрение наместнику Лавры и митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю). Его подозревают в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину.

В тот же день Шевченковский райсуд Киева избрал из меры пресечения бывшему наместнику Киево-Печерской лавры, митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю). Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте на 60 дней. Кроме того, митрополиту обязали носить электронный браслет.

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