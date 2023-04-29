Вірив у перемогу РФ: митрополит Павло запевняв монахів, що війна закінчиться за три дні

Митрополит Павло в залі суду. Фото: Reuters

Скандальний намісник монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополит Павло на початку повномасштабного вторгнення був впевнений у перемозі Росії і заявляв монахам, що війна закінчиться "за три-чотири дні". Також він закликав монахів не тікати з Лаври.

Про це повідомив митрополит Білоцерківський ПЦУ Євстратій Зоря в інтерв'ю Radio NV.

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"Я знаю від свідків, я знаю від перевірених джерел, що, наприклад, той самий митрополит Павло Лебідь, який зараз у своєму шикарному маєтку сидить під домашнім арештом, у день великого путінського нападу 24 лютого минулого року до братії Лаври сказав, що ніхто нікуди не розходиться, всі залишайтеся на місці, за три-чотири дні це закінчиться. Це були його слова", — каже Євстратій.

За його словами, таких термінів закінчення бойових дій очікували представники Московського патріархату в Україні.

"Так їх інформували їхні куратори, так їх інформували ті люди, які були ланкою зв’язковою між українським політикумом і російською владою на кшталт Медведчука", — сказав митрополит ПЦУ.

Нагадаємо, 1 квітня СБУ вручила підозру наміснику Лаври та митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю). Його підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні російського збройного вторгнення до України.

Того ж дня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому намісникові Києво-Печерської лаври, митрополитові УПЦ МП Павлу (Лебедю). Суд задовольнив клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт на 60 днів. Крім того, митрополита зобов'язали носити електронний браслет.