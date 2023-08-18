Выезд за границу осенью 2023 — выпустят ли украинских студентов на обучение

Пограничница проверяет документы на границе. Фото: ГПСУ

Еще с осени 2022 года украинским студентам-мужчинам запретили выезд за границу на обучение. Такое решение было связано с массовой подделкой документов. С этого времени получатели образования не имеют возможности учиться в иностранном вузе на дневной форме.

Планируют ли власти изменения по этому поводу осенью 2023 года и что об этом думают сами украинцы, разбираемся дальше в материале.

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Выезд студентов на обучение за границу — мнение украинцев

Аналитик фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Полина Бондаренко обнародовала в "Укринформе" результаты опроса "Между качеством и безопасностью: школьное образование и вступительные испытания в условиях войны". Они свидетельствуют о том, что 74% украинцев поддерживают идею возобновить разрешение беспрепятственно выезжать за границу на обучение во время войны мужчинам от 16 до 25 лет.

Доля несогласных с этой идеей составляет 18%.

Поддержка беспрепятственного выезда для молодых мужчин, которые едут на учебу, сохраняется на одном уровне независимо от пола респондентов.

Выезд мужчин за границу. Фото: ГПСУ

Что известно о возможности возобновления выезда студентов на обучение за границу

В настоящее время границы остаются закрытыми для украинских студентов-мужчин. Согласно разъяснению ГПСУ, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, являющиеся получателями высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, однако не имеют права уезжать за границу.

Вопрос возобновления такого разрешения не раз поднимался в социуме, в частности, еще весной 2023 года был внесен в ВР законопроект №9075, который до сих пор имеет статус "Предоставлен для ознакомления".

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Могут ли студенты обжаловать запрет на выезд за границу

Как рассказал адвокат юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Дмитрий Лазебный в комментарии "Фокус", студенты-мужчины, получающие образование в иностранном вузе, могут доказать наличие у них права на выезд за границу исключительно в судебном порядке.

Чтобы обжаловать отказ в суде, следует пройти следующие этапы:

явиться со всеми необходимыми документами на пункт пропуска; получить в письменном виде отказ в выезде; Обжаловать письменный отказ в административном суде.

Однако даже это не дает 100% гарантии того, что студент сможет выехать на учебу за границу.

Также адвокат предоставил перечень документов для студентов, начавших обучение в иностранных вузах после начала военного положения:

паспорт гражданина Украины;

загранпаспорт;

военно-учетный документ об отсрочке от мобилизации;

разрешение руководителя ТЦК и СП (военкомата) на пересечение границы;

студенческий билет/студенческая виза или ISIC-билет;

нотариально заверенные и переведенные на украинский документы об обучении студента в зарубежном вузе.

Для студентов, поступивших на учебу после 24 февраля, должно поступить еще и распоряжение от главы Госпогранслужбы (получение этого документа занимается университет, университет обращается в Министерство образования и науки Украины, Министерство уже обращается к пограничникам, студент получает PDF-обращение, которое в распечатанном виде должно показать при пересечении границы).

Ранее мы писали, могут ли получить отсрочку студенты-дистанционщики иностранного вуза.

Напомним, мы сообщали, какие документы о военном учете обязаны иметь абитуриенты и каким образом они должны быть оформлены.

Также мы рассказывали, могут ли мобилизовать мужчину до 25 лет без военного опыта.