Виїзд за кордон восени 2023 — чи випустять українських студентів на навчання

Прикордонниця перевіряє документи на кордоні. Фото: ДПСУ

Ще з осені 2022 року українським студентам-чоловікам заборонили виїзд за кордон на навчання. Таке рішення було пов'язане з масовою підробкою документів. З того часу здобувачі освіти не мають можливості навчатися в іноземному виші на денній формі.

Чи планує влада зміни щодо цього восени 2023 року та що про це думають самі українці, розбираємося далі в матеріалі.

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Аналітикиня фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Поліна Бондаренко оприлюднила в "Укрінформі" результати опитування "Між якістю та безпечністю: шкільна освіта та вступні випробування в умовах війни". Вони свідчать про те, що 74% українців підтримують ідею відновити дозвіл безперешкодно виїжджати за кордон на навчання під час війни чоловікам від 16 до 25 років.

Частка незгодних із цією ідеєю становить 18%.

Зазначається, що підтримка безперешкодного виїзду для молодих чоловіків, які їдуть на навчання, зберігається на одному рівні незалежно від статі респондентів.

Виїзд чоловіків за кордон. Фото: ДПСУ

Що відомо про можливість відновлення виїзду студентів на навчання за кордон

Наразі кордони залишаються закритими для українських студентів-чоловіків. Відповідно до роз’яснення ДПСУ, чоловіки віком від 18 до 60 років, які є здобувачами передвищої та вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, проте не мають права виїжджати за кордон.

Питання відновлення такого дозволу не раз підіймалося в соціумі, зокрема ще весною 2023 року було внесено до ВР законопроєкт №9075, який досі має статус "Надано для ознайомлення".

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Чи можуть студенти оскаржити заборону виїзду за кордон

Як розповів адвокат юридичної фірми "Ілляшев та партнери" Дмитро Лазебний в коментарі "Фокус", студенти-чоловіки, які здобувають освіту в іноземному виші, можуть довести наявність у них права на виїзд за кордон виключно в судовому порядку.

Щоб оскаржити відмову в суді слід пройти такі етапи:

З'явитися зі всіма необхідними документами на пункт пропуску; Отримати в письмовому вигляді відмову у виїзді; Оскаржити письмову відмову в адміністративному суді.

Однак, навіть це не дає 100% гарантії того, що студент зможе виїхати на навчання за кордон.

Також адвокат надав перелік документів для студентів, які розпочали навчання в іноземних вишах після початку воєнного стану:

паспорт громадянина України;

закордонний паспорт;

військово-обліковий документ про відстрочку від мобілізації;

дозвіл керівника ТЦК та СП (військкомату) на перетин кордону;

студентський квиток/студентська віза або ISIC-квиток;

нотаріально завірені та перекладені на українську документи про навчання студента в закордонному виші.

Для студентів, які вступили на навчання після 24 лютого, має надійти ще й розпорядження від голови Держприкордонслужби (отримання цього документу займається університет, університет звертається до Міністерства освіти і науки України, Міністерство вже звертається до прикордонників, студент отримує PDF-звернення, яке в роздрукованому вигляді має показати під час перетину кордону).

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