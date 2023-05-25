Выезд мужчин за границу ― какие условия будут действовать с 1 июня

Выезд за границу с 1 июня: семь категорий мужчин, имеющих разрешение
В Украине продлили срок действия военного положения и общей мобилизации до 18 августа, поэтому военнообязанным мужчинам и дальше будут вручать повестки, а также для них будет действовать запрет на выезд за границу. Однако законодательством предусмотрены исключения для некоторых категорий мужчин.
Кто летом текущего года сможет уехать из Украины и при каких условиях, рассказываем в материале.
Кто из мужчин может пересекать границу — семь категорий
Законом Украины предусмотрено, что при наличии соответствующих документов выезжать из страны могут следующие категории мужчин:
- до 18 лет и после 60 лет;
- от 18 до 60, постоянно проживающих за границей и имеющих соответствующую отметку об этом в паспорте;
- исключены из военного учета по состоянию здоровья в возрасте от 18 до 60 лет;
- от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;
- от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;
- от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу через профессию;
- госслужащие (как мужчины, так и женщины).
Выезд мужчин за границу ― какие условия и что изменилось с 1 июня
В 2023 году правила выезда из Украины неоднократно менялись и ужесточались из-за злоупотреблений разрешением на выезд некоторых граждан, в частности, политиков и представителей творческих профессий.
Так летом текущего года госслужащие смогут выезжать за границу в командировку, подтверждаемую по закону, и на сроки указаны в документах.
А деятелям культуры для получения разрешения необходимо давать подробную информацию и контакты о месте проведения концерта, мероприятии в поддержку Украины и отчитываться о результатах после окончания.
Военнослужащие могут выезжать за границу на лечение или реабилитацию. Но для этого нужно соответствующее направление на лечение за границу и письмо от Минздрава о том, что заграничное учреждение здравоохранения принимает их на лечение. Также могут уехать те, кто проходит военную подготовку за границей.
Окончательное решение о разрешении на выезд за границу принимают в подразделении пограничников, которое проверяет документы у лица.
Право на выезд из Украины у мужчин на основании следующих оснований:
По семейному положению
Отец, опекун или усыновитель:
- при наличии троих и более несовершеннолетних детей;
- при наличии детей младше 18 лет с инвалидностью;
- одинокий отец, самостоятельно воспитывающий ребенка до 18 лет;
- опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;
- опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекуна такому лицу не назначен, ― один из совершеннолетних членов семьи первого или второй степени родства;
- при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;
- лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины.
Мужчина:
- если родственники супруга нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают и мужчина обеспечивает и беспокоится об этом члене семьи, что подтверждается документами;
- если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для разрешения на выезд нужны документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода.
По профессии
- работники заведения по уходу, состоящие на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;
- спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;
- члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;
- деятели культуры для благотворительного сбора и представления страны на международной арене;
- работники железнодорожного транспорта;
- авиационный персонал в командировку или на обучение;
- водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;
- водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;
По состоянию здоровья
- лица с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;
- лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получающие социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию;
- лица из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов и один сопровождающий родственник I линии родства с соответствующими документами, разрешающими выезд;
- лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты или исключены из военного учета по решению ВЛК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеют соответствующие документы из доказывающих это ТЦК.
Ранее мы рассказывали, могут ли исключенные из военного учета покинуть Украину.
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