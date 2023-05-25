Виїзд чоловіків за кордон ― які умови будуть діяти з 1 червня

Виїзд за кордон з 1 червня. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 18 серпня, тож військовозобов'язаним чоловікам й надалі будуть вручати повістки, а також для них буде діяти заборона на виїзд за кордон. Проте, законодавством передбачено винятки для деяких категорій чоловіків.

Хто влітку поточного року зможе виїхати з України та за яких умов, розповідаємо далі у матеріалі.

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Законом України передбачено, що за наявності відповідних документів виїжджати з країни можуть наступні категорії чоловіків:

до 18 років та після 60 років;

від 18 до 60, які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку про це у паспорті;

виключені з військового обліку за станом здоров’я віком від 18 до 60 років;

від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров’я;

від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;

від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон через професію;

держслужбовці (як чоловіки, так і жінки).

Перетин кордону. Фото: ДПСУ

Виїзд чоловіків за кордон ― які умови та що змінилося з 1 червня

2023 року правила виїзду з України неодноразово змінювалися та ставали жорсткішими через зловживання дозволом на виїзд деяких громадян, зокрема політиків та представників творчих професій.

Так влітку поточного року держслужбовці зможуть виїжджати за кордон у відрядження, яке підтверджується згідно із законом, і на терміни вказані в документах.

А діячам культури для отримання дозволу необхідно давати докладну інформацію та контакти про місце проведення концерту, заходу на підтримку України та звітувати про результати по закінченні.

Військовослужбовці можуть виїжджати за кордон на лікування чи на реабілітацію. Але для цього треба відповідне направлення на лікування за кордон та лист від МОЗ про те, що закордонна установа охорони здоров'я приймає їх на лікування. Також можуть виїхати ті, хто проходить військову підготовку за кордоном.

Остаточне рішення про дозвіл на виїзд за кордон приймають у підрозділі прикордонників, який перевіряє документи в особи.

Виїзд з України. Фото: ДПСУ

Право на виїзд з України чоловіки мають на основі таких підстав:

За сімейним станом

Батько, опікун або усиновлювач:

за наявності трьох і більше неповнолітніх дітей;

за наявності дітей віком до 18 років з інвалідністю;

одинокий батько, який самостійно виховує дитину до 18 років;

опікуни/усиновлювачі неповнолітніх дітей-сиріт з інвалідністю;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою, а у разі, коли опікуна такій особі не призначено, ― один з повнолітніх членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення;

за наявності повнолітніх дітей з інвалідністю І чи ІІ групи;

особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи і супроводжують таких осіб для виїзду за межі України.

Чоловік:

якщо родичі чоловіка/дружини потребують постійного догляду, і вони разом проживають і чоловік забезпечує та турбується про цього члена сім'ї, що підтверджується документами;

якщо один із батьків або дружина є особою з інвалідністю І чи ІІ групи. Для дозволу на виїзд потрібні документи, що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність, факт догляду.

За професією

працівники закладу догляду, які перебувають на військовому обліку, з розрахунку одна особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду;

спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах;

члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання;

діячі культури для благодійного збору коштів і представлення країни на міжнародній арені;

працівники залізничного транспорту;

авіаційний персонал ― у відрядження чи на навчання;

водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;

водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;

За станом здоров’я

особи з інвалідністю І-ІІІ групи за наявності відповідних документів, які підтверджують інвалідність та соцвиплати;

особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування і отримують соціальні послуги із стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання;

особи зі складових сил оборони та сил безпеки, постраждалі у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування з пред’явленням відповідних документів та один супроводжуючий родич І лінії спорідненості з відповідними документами, які дозволяють виїзд;

особи, які за станом здоров’я отримали відстрочку від мобілізації або зняті чи виключені з військового обліку за рішенням ВЛК через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців та мають відповідні документи з ТЦК, які доводять це.

Виїзд за кордон. Фото: ДПСУ

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