Чего боится диктатор — путин возит с собой ядерные чемоданы

Визит путина на празднование Сталинградской битвы: диктатор привез с собой "ядерный чемоданчик"
Российский диктатор владимир путин посетил Волгоград, где отмечалась 80-я годовщина Сталинградской битвы, на которую взял с собой "ядерный чемоданчик". У находившихся рядом с ним помощников заметили два черных чемодана, один из которых, по мнению обозревателей, был сложным щитом для защиты от возможного покушения.
Об этом пишет The Mirror.
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Детали визита
В четверг, 2 февраля, путин прибыл в мемориал погибшим советским солдатам во Второй мировой в Волгоград. Диктатор приехал на бронированном лимузине Aurus в сопровождении кортежа из 25 транспортных средств, в том числе машины скорой помощи.
На территории рассредоточились снайперы, а губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров должен перед встречей с путиным отбыть девятидневный карантин, чтобы не подвергнуть главу кремля какой-то опасности.
Кроме того, жители города получили выходные, чтобы не появляться на улицах рядом с местом, в которое должен был приехать российский президент.
Сообщается, что на улицах отлавливали бродячих собак, а почти развалившиеся дома снесли, чтобы путин не видел, в какой бедности живет его народ.
Напомним, президент россии неоднократно угрожал миру ядерным оружием. Недавно военный эксперт Олег Жданов даже объяснил, что в "ядерном чемоданчике" путина. По его словам, красной кнопки, на которую грозит пути нажать и использовать ядерное оружие, не существует.
"Отменная "красная кнопка" — это миф, созданный СМИ. В ядерном чемоданчике есть коды для приведения в боевое состояние ядерного боезаряда. И процедура многоуровневая. И если на одном из уровней произойдет сбой или она не будет выполнена, то к пусковой установке или средству применения коды не придут", — сказал Жданов.