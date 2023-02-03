Чого боїться диктатор — путін возить із собою ядерні валізки

У путіна помітили "ядерні валізки", які він возить із собою

Російський диктатор володимир путін відвідав Волгоград, де відзначалася 80-та річниця Сталінградської битви, на яку взяв із собою "ядерну валізку". У помічників глави кремля, які перебували поряд із ним, помітили дві чорні валізи, одна з яких, на думку оглядачів, була складним щитом для захисту від можливого замаху.

Про це пише The Mirror.

Деталі візиту

У четвер, 2 лютого, путін прибув до меморіалу загиблим радянським солдатам у Другій світовій у Волгоград. Диктатор приїхав на броньованому лімузині Aurus у супроводі кортежу з 25 транспортних засобів, зокрема машини "швидкої допомоги".

На території розосередилися снайпери, а губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров мав перед зустріччю з путіним відбути дев'ятиденний карантин, аби не наразити главу кремля на якусь небезпеку.

Окрім того, жителі міста отримали вихідні, щоб не з'являтися на вулицях поряд із місцем, до якого мав приїхати російський президент.

Повідомляється, що на вулицях відловлювали бродячих собак, а будинки, що майже розвалилися, знесли, щоб путін не бачив, у якій бідності живе його народ.

Нагадаємо, президент рф неодноразово погрожував світу ядерною зброєю. Нещодавно військовий експерт Олег Жданов навіть пояснив, що у "ядерній валізці" путіна. За його словами, червоної кнопки, на яку погрожує путін натиснути та використати ядерну зброю, не існує.

"Горезвісна "червона кнопка" — це міф, створений ЗМІ. У ядерній валізці є коди для приведення в бойовий стан ядерного боєзаряду. І процедура багаторівнева. І якщо на одному з рівнів відбудеться збій або її не буде виконано, то до пускової установки або засобу застосування коди не дійдуть", — сказав Жданов.