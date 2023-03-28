Визит Зеленского в Сумскую область: Президент подвел итоги
Во вторник, 28 марта, Президент Украины Владимир Зеленский посетил Сумскую область. В частности, он побывал в Ахтырке, в Тростянце, в Сумах и на позициях наших пограничников.
Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram.
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Итоги поездки
"Впечатления — особенные. Регион — рядом с врагом. Угроза постоянная. Обстрелы нашего приграничного постоянны. Но жизнь, наши люди сильнее любых страхов. Восстановление продолжается, бизнес постепенно возвращается, люди отстраивают жизнь", — говорит Президент.
Он также рассказал, что вручил Ахтырке специальное отличие города-героя. Города, который своим сопротивлением помог спасти восточную и центральную Украину.
Также поздравил Тростянец с годовщиной освобождения от оккупантов. И провел совещание с представителями местных властей и Сумщины, и Черниговщины.
Кроме того, глава государства отметил украинских пограничников.
"Хочу сегодня отметить наших воинов Луганского, Краматорского и Донецкого пограничных отрядов — которые результативно уничтожают врага на Бахмутском, на Лиманском, на Авдеевском направлениях. Спасибо вам, ребята! Спасибо отдельно минометным расчетам и аэроразведке наших пограничных подразделений на Донецких. Конечно, спасибо Сумскому пограничному отряду. Именно их сегодня посетил, имел честь пообщаться, поддержать", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, во время своего визита в Сумскую область, 28 марта, Владимир Зеленский проверил готовность пограничных подразделений. Глава государства непосредственно ознакомился с организацией несения службы пограничниками и осуществлением ими контроля на блокпостах.
Владимир Зеленский также заслушал доклад о порядке обороны и защиты границы Украины в пределах участка ответственности Сумского пограничного отряда.
Фото: ОП