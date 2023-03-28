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Візит Зеленського на Сумщину: Президент підбив підсумки

28 березня 2023 22:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Володимир Зеленський
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 28 березня, Президент України Володимир Зеленський відвідав Сумщину. Зокрема він побував в Охтирці, у Тростянці, в Сумах та на позиціях наших прикордонників.

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму Telegram.

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"Враження — особливі. Регіон — поруч із ворогом. Загроза постійна. Обстріли нашого прикордоння постійні. Але життя, наші люди сильніші за будь-які страхи. Відновлення триває, бізнес поступово повертається, люди відбудовують життя", — каже Президент.

Він також розповів, що вручив Охтирці спеціальну відзнаку міста-героя. Міста, яке своїм опором допомогло врятувати східну і центральну Україну.

Також привітав Тростянець із річницею звільнення від окупантів. І провів нараду із представниками місцевої влади і Сумщини, і Чернігівщини. 

Окрім того, глава держави відзначив українських прикордонників.

"Хочу сьогодні відзначити наших воїнів Луганського, Краматорського і Донецького прикордонних загонів — які результативно нищать ворога на Бахмутському, на Лиманському, на Авдіївському напрямках. Дякую вам, хлопці! Дякую окремо мінометним розрахункам і аеророзвідці наших прикордонних підрозділів на Донецьких напрямках. Молодці, воїни! Звичайно, дякую Сумському прикордонному загону. Саме їх сьогодні відвідав, мав честь поспілкуватись, підтримати", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, під час свого візиту на Сумщину 28 березня Володимир Зеленський перевірив готовність прикордонних підрозділів. Глава держави безпосередньо ознайомився з організацією несення служби прикордонниками та здійснення ними контролю на блокпостах.

Володимир Зеленський також заслухав доповідь щодо порядку оборони та захисту кордону України в межах ділянки відповідальності Сумського прикордонного загону.

Фото: ОП

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