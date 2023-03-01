Украл прицеп и удобрения: российскому военному объявили подозрение за грабежи на Черниговщине
Прокуратура объявила подозрение российскому военному, отобравшему у жителя села под Черниговом тракторный прицеп. Затем оккупант с помощью прицепа ограбил ферму, забрав минеральные удобрения.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Оккупант-грабитель
Украинские правоохранители установили детали очередного преступления российских окупантов в Киевской области.
Так, известно, что 16 марта 2022 года один из российских военных в селе Вишневое Черниговского района отобрал у владельца тракторный прицеп, угрожая огнестрельным оружием и физической расправой.
После этого, используя краденый прицеп, он загрузил его минудобрениями, отобранными у местного фермера.
Цифры и статьи
Общая сумма ущерба, нанесенного россиянином, составляет почти 700 тыс. грн.
В частности, владельцу прицепа — около 43 тыс. грн. Сумма же похищенного удобрения составляет 645 тыс. грн.
Черниговская областная прокуратура объявила российскому оккупанту подозрение в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, на временно оккупированных территориях Херсонской области российские оккупанты регулярно грабят местных жителей. Мародеры передвигаются только по группам по 10-15 человек, поскольку боятся сопротивления украинцев.
Добавим, что в захваченном и уничтоженном Мариуполе российские захватчики занялись грабежом квартир в уцелевших многоэтажках. Одной из ценностей, которые россияне извлекали из украинских квартир, есть унитазы.
Фото из российских СМИ