Вкрав причіп і добрива: російському військовому оголосили підозру за грабежі на Чернігівщині

Російський військовий обікрав ферму на Чернігівщині

Прокуратура оголосила підозру російському військовому, який відібрав у мешканця села під Черніговом тракторний причіп. Потім окупант за допомогою причепа пограбував ферму, забравши мінеральні добрива.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Окупант-грабіжник

Українські правоохоронці встановили деталі чергового злочину російських окупантів на Київщині.

Так, відомо, що 16 березня 2022 року один із російських військових у селі Вишневе Чернігівського району відібрав у власника тракторний прицеп, погрожуючи вогнепальною зброєю та фізичною розправою.

Після цього, використовуючи крадений причіп, він завантажив його міндобривами, відібраними у місцевого фермера.

Цифри і статті

Загальна сума збитків, завданих росіянином, становить майже 700 тис. грн.

Зокрема, власнику причепа — близько 43 тис. грн. А сума викраденого добрива становить 645 тис. грн.

Чернігівська обласна прокуратура оголосила російському окупанту підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські окупанти регулярно грабують місцевих жителів. Мародери пересуваються лише групами по 10-15 осіб, оскільки бояться опору українців.

Додамо, що у захопленому і знищеному Маріуполі російські загарбники зайнялися грабуванням квартир у вцілілих багатоповерхівках. Однією із цінностей, які росіяни витягали з українських квартир, є унітази.

Фото з російських ЗМІ