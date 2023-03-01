Вкрав причіп і добрива: російському військовому оголосили підозру за грабежі на Чернігівщині
Прокуратура оголосила підозру російському військовому, який відібрав у мешканця села під Черніговом тракторний причіп. Потім окупант за допомогою причепа пограбував ферму, забравши мінеральні добрива.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
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Окупант-грабіжник
Українські правоохоронці встановили деталі чергового злочину російських окупантів на Київщині.
Так, відомо, що 16 березня 2022 року один із російських військових у селі Вишневе Чернігівського району відібрав у власника тракторний прицеп, погрожуючи вогнепальною зброєю та фізичною розправою.
Після цього, використовуючи крадений причіп, він завантажив його міндобривами, відібраними у місцевого фермера.
Цифри і статті
Загальна сума збитків, завданих росіянином, становить майже 700 тис. грн.
Зокрема, власнику причепа — близько 43 тис. грн. А сума викраденого добрива становить 645 тис. грн.
Чернігівська обласна прокуратура оголосила російському окупанту підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські окупанти регулярно грабують місцевих жителів. Мародери пересуваються лише групами по 10-15 осіб, оскільки бояться опору українців.
Додамо, що у захопленому і знищеному Маріуполі російські загарбники зайнялися грабуванням квартир у вцілілих багатоповерхівках. Однією із цінностей, які росіяни витягали з українських квартир, є унітази.
Фото з російських ЗМІ