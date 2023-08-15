Власти Праги пытаются отменить концерт пропутинской певицы Нетребко в городе

Пропутинская артистка Анна Нетребко во время выступления. Фото: Hans Punz/APA Picturedesk/Zuma

Власти Праги решили провести переговоры с агентством Nachtigall Artists по отмене выступления пропутинской артистки Анны Нетребко. Рассматривается возможность переноса, а в идеале — отмены выступления певицы, или перечисления денег пострадавшим от войны.

Об этом рассказал заместитель мэра Праги Ержи Поспешил в интервью ČTK.

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Поспешил отметил, что власти не поддерживают проведение концерта в Праге Анны Нетребко, против которой введены санкции и которая поддерживала на выборах российского диктатора Владимира Путина.

Выступление пророссийской певицы намечено на 16 октября в Муниципальном доме Праги.

"Все партии считают, что в то время, когда идет война и каждый день мы читаем в СМИ о жертвах российских атак, бестактно, чтобы такой исполнитель выступал здесь, в Праге", — отметил чиновник.

Власть города ищет выходы из ситуации

Заммэра Праги добавил, что город вместе с Муниципальным домом будут рассматривать возможность перенести концерт Нетребко до конца войны в Украине, или даже отменить его, или "возможно, сделать какой-то сильный жест, например, что деньги, собранные от концерта, пойдут жертвам украинской войны".

"Мы рассмотрим возможность расторжения контракта, хотя надо сказать, что он, к сожалению, сформулирован таким образом, что разорвать его очень сложно", — пояснил Поспешил.

Что известно об Анне Нетребко

Как известно, живущая в Австрии Нетребко ранее поддерживала Путина на выборах и была связана с пророссийскими сепаратистами в Украине. Она пожертвовала миллион рублей коллаборанту Цареву и столкнулась с бойкотом своих концертов после российской агрессии. Позже она даже публично осудила войну и заявила, что виделась с Путиным всего несколько раз.

Напомним, что в пятницу, 11 августа, Министерство финансов США ввело санкции против четырех российских олигархов. Под ограничение также подвергся Российский союз промышленников и предпринимателей.