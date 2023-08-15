Влада Праги намагається скасувати концерт пропутінської співачки Нетребко в місті

Пропутінська артистка Анна Нетребко під час виступу. Фото: Hans Punz/APA Picturedesk / Zuma

Влада Праги вирішила провести переговори з агентством Nachtigall Artists щодо скасування виступу пропутінської артистки Анни Нетребко. Розглядається можливість перенесення, а в ідеалі — скасування виступу співачки, або ж перерахування грошей постраждалим від війни.

Про це розповів заступник мера Праги Їржі Поспішил в інтерв’ю ČTK.

Читайте також:

Прага намагається скасувати концерт Нетребко

Поспішил зазначив, що влада не підтримує проведення концерту в Празі Анни Нетребко, проти якої введені санкції та яка підтримувала на виборах російського диктатора Володимира Путіна.

Виступ проросійської співачки заплановано на 16 жовтня в Муніципальному домі Праги.

"Усі партії вважають, що в той час, коли триває війна і щодня ми читаємо в ЗМІ про жертви російських атак, нетактовно, щоб такий виконавець виступав тут, у Празі", — зазначив посадовець.

Влада міста шукає виходи з ситуації

Заступник мера Праги додав, що місто разом з Муніципальним будинком розглядатимуть можливість перенести концерт Нетребко до кінця війни в Україні, чи ж навіть скасувати його, або "можливо, зробити якийсь сильний жест, наприклад, що гроші, зібрані від концерту, підуть жертвам української війни".

"Ми розглянемо можливість розірвання контракту, хоча треба сказати, що він, на жаль, сформульований таким чином, що розірвати його дуже складно", — пояснив Поспішил.

Що відомо про Анну Нетребко

Як відомо, Нетребко, яка живе в Австрії, раніше підтримувала Путіна на виборах та була пов'язана з проросійськими сепаратистами в Україні. Вона пожертвувала мільйон рублів колаборанту Царьову та стикнулася з бойкотом своїх концертів після російської агресії. Пізніше вона навіть публічно засудила війну та заявила, що бачилася з Путіним всього лиш кілька разів.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 11 серпня, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох російських олігархів. Під обмеження також потрапив Російський союз промисловців та підприємців.