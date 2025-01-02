Власть Покровская тратит средства на благоустройство

Правоохранители и военные на улицах Покровска. Фото: Донбасс 24

Город Покровск Донецкой области, вокруг которого ведутся ожесточенные бои , что привело к значительным разрушениям, в бюджете 2025 года имеет планы на расходы, которые, учитывая обстоятельства, неуместны. К примеру, власти запланировали десятки миллионов гривен на благоустройство территорий, деятельность водопроводно-канализационного хозяйства, а также производство и поставку тепловой энергии.

Как будет тратиться бюджет города, который в любой момент может быть захвачен россиянами, или же блокирован, выяснял "Телеграф".

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Как рушится Покровск

После взятия под контроль Авдеевки в феврале 2024 г. враг существенно продвинулся на Донецком направлении. Его следующей главной целью стал Покровск, который называют "западными воротами Донбасса".

Постоянные обстрелы со стороны россиян повлекли за собой серьезные разрушения в городе, которые изо дня в день увеличиваются. Над городом постоянно летают вражеские дроны, а также не прекращается артиллерийская канонада.

По данным Покровской городской военной администрации, на конец года было повреждено или разрушено 70% жилой застройки, 80% социальных и 95% промышленных объектов.

На что потратят деньги в Покровске

На фоне всего вышесказанного, запланированные городским советом расходы выглядят удивительно. В частности, речь идет об обеспечении деятельности по производству, транспортировке поставок тепловой энергии, на которые предусмотрено 29 млн. 299 тыс. гривен в год. Еще 73 млн. 108 тыс. должны направиться на обеспечение деятельности водоканализационного хозяйства. Это при том, что инфраструктура города почти полностью уничтожена.

Также сомнительным выглядит возможность осуществлять в 2025 году мероприятия по благоустройству, на которые в год предусмотрено 34 млн. 42 тыс. гривен.

Заработная плата должностных лиц

Также в следующем году значительные средства назначены на заработные платы должностным лицам. Речь идет о сумме 41,9 млн гривен для чиновников Покровского МВА и еще 19,2 млн гривен — для депутатов и сотрудников Покровского горсовета.

Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийного бедствия были оценены в 98,6 млн. гривен. 146,9 млн. гривен потратит бюджет на образование, 15,2 млн. гривен — на учреждения здравоохранения, 41,8 млн. гривен — на социальную сферу.

Ранее мы писали, что офицер Вооруженных сил Украины Сергей Цехоцкий рассказал, что Покровское направление остается наиболее горячей точкой фронта. Напомним, генерал Виктор Муженко сообщил, что россияне пытаются заблокировать Покровск, а не захватить его.