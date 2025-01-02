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Влада прифронтового Покровська ухвалила дивний бюджет міста

2 січня 2025 11:59
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Влада Покровська витрачає кошти на благоустрій
Правоохоронці та військові на вулицях Покровська. Фото: Донбас 24
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Місто Покровськ на Донеччині, навколо якого ведуться запеклі бої, що призвело до значних руйнувань, у бюджеті 2025 року має плани на витрати, які, зважаючи на обставини, є недоречними. Наприклад, влада запланувала десятки мільйонів гривень на благоустрій територій, діяльність водопровідно-каналізаційного господарства, а також виробництво і постачання теплової енергії.

Як буде витрачатися бюджет міста, яке будь-якої миті може бути захоплене росіянами, або ж блоковане, з'ясовував "Телеграф".

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Як руйнується Покровськ

Після взяття під контроль Авдіївки у лютому 2024 року ворог істотно просунувся на Донецькому напрямку. Його наступною головною ціллю став Покровськ, який називають "західними воротами Донбасу".

Постійні обстріли з боку росіян спричинили серйозні руйнування в місті, які день за днем збільшуються. Над містом постійно літають ворожі дрони, а також не припиняється артилерійська канонада.

За даними Покровської міської військової адміністрації, станом на кінець року було пошкоджено або зруйновано 70% житлової забудови, 80% соціальних та 95% промислових об’єктів.

На що витратять гроші у Покровську

На тлі усього вищесказаного заплановані міською радою витрати виглядають дивно. Зокрема, йдеться про забезпечення діяльності з виробництва, транспортування постачання теплової енергії, на які передбачено 29 млн 299 тис. гривень на рік. Ще 73 млн 108 тис. повинні спрямуватися на забезпечення діяльності водоканалізаційного господарства. Це при тому, що інфраструктура міста майже повністю знищена.

Також сумнівним виглядає можливість здійснювати у 2025 році заходи з благоустрою, на які на рік передбачено 34 млн 42 тис. гривень.

Заробітна плата посадовців

Також наступного року значні кошти призначені на заробітні плати посадовцям. Йдеться про суму 41,9 млн гривень для чиновників Покровської МВА та ще 19,2 млн гривень — для депутатів і співробітників Покровської міськради.

Заходи щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха були оцінені в 98,6 млн гривень. 146,9 млн гривень витратить бюджет на освіту, 15,2 млн гривень — на заклади охорони здоров'я, 41,8 млн гривень — на соціальну сферу.

Раніше ми писали, що офіцер Збройних сил України Сергій Цехоцький розповів, що Покровський напрямок залишається найбільш гарячою точкою фронту. Нагадаємо, генерал Віктор Муженко повідомив, що росіяни намагаються заблокувати Покровськ, а не захопити його.

гроші Україна бюджет витрати Покровськ

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