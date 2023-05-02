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В результате обстрела Херсонщины пострадали восемь человек

2 мая 2023 16:01
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В результате обстрела Херсонщины пострадали восемь человек
Срочная новость
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 2 мая, россияне сбросили на остров две управляемые авиабомбы. В Херсонской области тревога.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Обстрел Херсонщины

"Россияне сбросили на остров, близ села Велетенское, две управляемые авиабомбы", — написал Андрей Ермак.

В результате атаки россиян пострадали восемь человек:

  • три человека погибли
  • пятеро — ранены.

В Херсонской области объявлена воздушная тревога.

карта
Карта воздушных тревог по Украине. Фото: скриншот

Новость дополняется.

Напомним, что российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Ранения получили трое местных жителей, двоих пришлось госпитализировать.

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