В результате обстрела Херсонщины пострадали восемь человек

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Сегодня, 2 мая, россияне сбросили на остров две управляемые авиабомбы. В Херсонской области тревога.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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"Россияне сбросили на остров, близ села Велетенское, две управляемые авиабомбы", — написал Андрей Ермак.

В результате атаки россиян пострадали восемь человек:

три человека погибли

пятеро — ранены.

В Херсонской области объявлена воздушная тревога.

Карта воздушных тревог по Украине. Фото: скриншот

Новость дополняется.

Напомним, что российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Ранения получили трое местных жителей, двоих пришлось госпитализировать.