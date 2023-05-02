В результате обстрела Херсонщины пострадали восемь человек
Сегодня, 2 мая, россияне сбросили на остров две управляемые авиабомбы. В Херсонской области тревога.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Обстрел Херсонщины
"Россияне сбросили на остров, близ села Велетенское, две управляемые авиабомбы", — написал Андрей Ермак.
В результате атаки россиян пострадали восемь человек:
- три человека погибли
- пятеро — ранены.
В Херсонской области объявлена воздушная тревога.
Новость дополняется.
Напомним, что российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Ранения получили трое местных жителей, двоих пришлось госпитализировать.