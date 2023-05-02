Внаслідок обстрілу Херсонщини постраждали восьмеро осіб
Сьогодні, 2 травня, росіяни скинули на острів дві керовані авіабомби. В Херсонській області тривога.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Обстріл Херсонщини
"Росіяни скинули на острів, що поблизу села Велетенське, дві керовані авіабомби", — написав Андрій Єрмак.
Внаслідок атаки росіян постраждали вісім осіб:
- три людини загинули
- п‘ятеро — поранені.
Наразі в Херсонській області оголошена повітряна тровога.
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Нагадаємо, що російські окупаційні війська вкотре обстріляли Харківську область. Поранення отримали троє місцевих мешканців, двох довелося госпіталізувати.