Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Внаслідок обстрілу Херсонщини постраждали восьмеро осіб arrow

Внаслідок обстрілу Херсонщини постраждали восьмеро осіб

2 травня 2023 16:01
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Внаслідок обстрілу Херсонщини постраждали восьмеро осіб
Термінова новина
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 2 травня, росіяни скинули на острів дві керовані авіабомби. В Херсонській області тривога. 

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Читайте також:

Обстріл Херсонщини

"Росіяни скинули на острів, що поблизу села Велетенське, дві керовані авіабомби", — написав Андрій Єрмак.

Внаслідок атаки росіян постраждали вісім осіб:

  • три людини загинули
  • п‘ятеро — поранені.

Наразі в Херсонській області оголошена повітряна тровога.

карта
Мапа повітряних тривог по Україні. Фото: скріншот

Новина доповнюється.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська вкотре обстріляли Харківську область. Поранення отримали троє місцевих мешканців, двох довелося госпіталізувати.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB