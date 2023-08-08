В результате обстрела Николаевщины есть раненые дети: подробности

Обстрелы Николаевской области 8 августа. Фото: Николаевская областная прокуратура

В результате вражеского обстрела Николаевской области двое несовершеннолетних парней получили ранения. Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Подробности обстрела Николаевской области

По данным следствия, днем 8 августа, примерно в 12:00, военнослужащие РФ произвели обстрел населенного пункта в пределах Куцурубской территориальной громады Николаевской области.

Поврежден дом в результате обстрела. Фото: Николаевская областная прокуратура

В результате этих атак двое несовершеннолетних парней, 13 и 16 лет, получили минно-взрывные ранения. Обоих пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Кроме того, ряд жилых домов и транспортных средств местных жителей получили повреждения.

Следственные действия на месте обстрела. Фото: Николаевская областная прокуратура

На месте происшествия активно работают прокуроры, сотрудники Службы безопасности Украины и полиции, эксперты-криминалисты и взрывотехники Главного управления Национальной полиции в области. Все усилия направлены на установление обстоятельств и виновных этого нападения.

Напомним, с начала войны, с 24 февраля 2022 года, Николаевская область страдала от вражеских ударов, в том числе кассетными боеприпасами. Пока регион на втором месте по количеству обстрелов этими снарядами.