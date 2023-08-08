Внаслідок обстрілу Миколаївщини є поранені діти: подробиці
В результаті ворожого обстрілу Миколаївської області двоє неповнолітніх хлопців отримали поранення. Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Подробиці обстрілу Миколаївської області
За даними слідства, вдень 8 серпня, приблизно о 12:00 годині, військовослужбовці РФ вчинили обстріл населеного пункту в межах Куцурубської територіальної громади Миколаївської області.
Внаслідок цих атак двоє неповнолітніх хлопців, 13 і 16 років, зазнали мінно-вибухових поранень. Обох постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги. Крім того, низка житлових будинків та транспортних засобів місцевих мешканців отримали пошкодження.
На місці події активно працюють прокурори, співробітники Служби безпеки України та поліції, експерти-криміналісти, а також вибухотехніки Головного управління Національної поліції в області. Всі зусилля спрямовані на встановлення обставин і винних цієї нападницької дії.
Нагадаємо, від початку війни, з 24 лютого 2022 року, Миколаївська область потерпала від ворожих ударів, зокрема касетними боєприпасами. Наразі регіон на другому місці за кількістю обстрілів цими снарядами.