Внаслідок обстрілу Миколаївщини є поранені діти: подробиці

Обстріл Миколаївської області 8 серпня. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

В результаті ворожого обстрілу Миколаївської області двоє неповнолітніх хлопців отримали поранення. Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Подробиці обстрілу Миколаївської області

За даними слідства, вдень 8 серпня, приблизно о 12:00 годині, військовослужбовці РФ вчинили обстріл населеного пункту в межах Куцурубської територіальної громади Миколаївської області.

Пошкоджений будинок внаслідок обстрілу. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Внаслідок цих атак двоє неповнолітніх хлопців, 13 і 16 років, зазнали мінно-вибухових поранень. Обох постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги. Крім того, низка житлових будинків та транспортних засобів місцевих мешканців отримали пошкодження.

Слідчі дії на місці обстрілу. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

На місці події активно працюють прокурори, співробітники Служби безпеки України та поліції, експерти-криміналісти, а також вибухотехніки Головного управління Національної поліції в області. Всі зусилля спрямовані на встановлення обставин і винних цієї нападницької дії.

Нагадаємо, від початку війни, з 24 лютого 2022 року, Миколаївська область потерпала від ворожих ударів, зокрема касетними боєприпасами. Наразі регіон на другому місці за кількістю обстрілів цими снарядами.