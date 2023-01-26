Обстрел Украины 26 января - сколько погибло людей

Вследствие утреннего обстрела Украины, погибли 11 человек, — ГСЧС
В четверг, 26 января россия вновь осуществила массированную ракетную атаку на Украину. В результате обстрелов погибли 11 человек.
Об этом сообщил пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий в эфире телемарафона.
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Заявление ГСЧС
По словам пресс-офицера ГСЧС, в результате террористических атак РФ как дронами, так и ракетами были удары в 11 областях. Пострадали 11 человек и погибли также 11 человек.
"Это информация по состоянию на 15:00", — уточнил он.
Напомним, утром в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Вскоре в небе над страной появились российские ракеты. В Офисе Президента сообщили о первых сбитиях снарядов. Тем временем в Киевской области работает ПВО.
Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Telegram написал, что ВСУ контролируют воздушное пространство.
"Идет воздушное сражение! ПС ВСУ контролируют воздушное пространство над Винницкой областью", — подчеркнул Борзов.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий утверждает, что российские ракеты двигаются в направлении Львовской области.
"Ракеты в соседней области. Двигаются в нашем направлении. Оставайтесь в укрытии. Ничего не снимайте и не выкладывайте в интернет. Если вы увидели подозрительный летательный аппарат, сообщите о нем силы ПВО с помощью чат-бота в телеграмме", — сказал Козицкий.