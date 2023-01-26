Обстріл України 26 січня – скільки загинуло людей

Внаслідок ранкового обстрілу України загинули 11 людей, — ДСНС
У четвер, 26 січня, росія знову здійснила масовану ракетну атаку на Україну. Внаслідок обстрілів загинули 11 людей.
Про це повідомив пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону.
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Заява ДСНС
За словами пресофіцера ДСНС, внаслідок терористичних атак РФ як дронами, так і ракетами були удари в 11 областях. Постраждали 11 людей та загинули також 11 людей.
"Це інформація станом на 15:00", — уточнив він.
Нагадаємо, вранці в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Згодом у небі над країною з'явилися російські ракети. В Офісі Президента повідомили про перші збиття снарядів. Тим часом на Київщині працює ППО.
Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram написав, що ЗСУ контролюють повітряний простір.
"Йде повітряний бій! ПС ЗСУ контролюють повітряний простір над Вінниччиною", — наголосив Борзов.
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький стверджує, що російські ракети рухаються у напрямку Львівської області.
"Ракети у сусідній області. Рухаються у нашому напрямку. Залишайтесь в укритті. Нічого не знімайте і не викладайте в інтернет. Якщо ви побачили підозрілий літальний апарат, повідомте про нього Сили ППО за допомогою чат-бота у телеграмі", — сказав Козицький.