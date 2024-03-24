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В результате российской атаки повреждены объекты Нафтогаза

24 марта 2024 12:41
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Атака 24 марта — на Западе Украины повреждены объекты группы Нафтогаз
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев. Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

На западе Украины в результате вражеской атаки повреждены объекты Группы Нафтогаз. Информации о потерпевших пока нет.

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз України" Алексей Чернышев на своей странице в Facebook.

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"Утром враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру. Есть повреждения объектов Группы Нафтогаз на западе. Предварительно без пострадавших", — отметил он.

Чернышев добавил, что сейчас продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Подробности он пообещал рассказать позже.

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Источник: facebook.com/oleksiy.chernyshov

Что еще нужно знать

Напомним, российские оккупанты утром в воскресенье, 24 марта, атаковали Львовскую область. Предварительно враг вторично ударил по объекту критической инфраструктуры в регионе.

Мы также писали, что утром 24 марта во Львовской области раздавались взрывы. По данным местных Telegram-каналов, враг запустил аэробалистические ракеты "Кинжал" по Стрыйскому району. Известно, что во время ночной атаки на регион россияне использовали 20 крылатых ракет и 7 дронов "шахед".

Алексей Чернышов
Нафтогаз
обстрелы
война в Украине
энергетика
ракетный удар

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