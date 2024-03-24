Атака 24 березня — на Заході України пошкоджено обʼєкти групи Нафтогаз

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов. Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov

На заході України внаслідок ворожої атаки є пошкодження обʼєктів Групи Нафтогаз. Інформації про потерпілих наразі немає.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов на своїй сторінці у Facebook.

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"Зранку ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру. Маємо пошкодження обʼєктів Групи Нафтогаз на заході. Попередньо – без потерпілих", — зазначив він.

Чернишов додав, що наразі тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Подробиці він пообіцяв розповісти пізніше.

Джерело: facebook.com/oleksiy.chernyshov

Що ще треба знати

Нагадаємо, російські окупанти вранці в неділю, 24 березня, атакували Львівську область. Попередньо, ворог вдруге вдарив по об'єкту критичної інфраструктури в регіоні.

Ми також писали, що вранці 24 березня на Львівщині лунали вибухи. За даними місцевих Telegram-каналів, ворог запустив аеробалістичні ракети "Кинджал" по Стрийському району. Відомо, що під час нічної атаки на регіон росіяни використали 20 крилатих ракет та 7 дронів "шахед".