Россияне атаковали Украину беспилотниками 18 мая

Мобильная группа ПВО. Фото: Командование объединенных сил

Российские захватчики в субботу, 18 мая, атаковали Украину дронами-камикадзе. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 13 вражеских целей.

Об этом сообщает Командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram.

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Атака дронов на Украину 18 мая

Ночью оккупанты запустили по Украине 13 ударных БпЛА типа Shahed из районов Приморско-Ахтарска и Курска в России.

Во время противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины были сбиты все 13 беспилотников в небе над Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областями.

Сбитые цели РФ. Фото: Возушные силы

Напомним, вчера в Одессе раздавались взрывы. Там была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, во время тревоги взрывы были слышны в Миргороде Полтавской области. Регион атаковали российские беспилотники.