Россияне атаковали Украину беспилотниками 18 мая

Ночью оккупанты запустили дроны по Украине — сколько целей сбило ПВО
Российские захватчики в субботу, 18 мая, атаковали Украину дронами-камикадзе. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 13 вражеских целей.
Об этом сообщает Командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram.
Атака дронов на Украину 18 мая
Ночью оккупанты запустили по Украине 13 ударных БпЛА типа Shahed из районов Приморско-Ахтарска и Курска в России.
Во время противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины были сбиты все 13 беспилотников в небе над Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областями.
Напомним, вчера в Одессе раздавались взрывы. Там была объявлена воздушная тревога.
Кроме того, во время тревоги взрывы были слышны в Миргороде Полтавской области. Регион атаковали российские беспилотники.
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