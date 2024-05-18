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Ночью оккупанты запустили дроны по Украине — сколько целей сбило ПВО

18 мая 2024 07:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне атаковали Украину беспилотниками 18 мая
Мобильная группа ПВО. Фото: Командование объединенных сил
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в субботу, 18 мая, атаковали Украину дронами-камикадзе. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 13 вражеских целей.

Об этом сообщает Командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram.

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Атака дронов на Украину 18 мая

Ночью оккупанты запустили по Украине 13 ударных БпЛА типа Shahed из районов Приморско-Ахтарска и Курска в России.

Во время противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины были сбиты все 13 беспилотников в небе над Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областями.

удары дронов по Украине 18 мая
Сбитые цели РФ. Фото: Возушные силы

Напомним, вчера в Одессе раздавались взрывы. Там была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, во время тревоги взрывы были слышны в Миргороде Полтавской области. Регион атаковали российские беспилотники.

беспилотники
оккупанты
ПВО
дроны
война в Украине
атака

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