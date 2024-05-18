Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Вночі окупанти запустили дрони по Україні — скільки цілей збила ППО arrow

Вночі окупанти запустили дрони по Україні — скільки цілей збила ППО

18 травня 2024 07:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росіяни атакували Україну безпілотниками 18 травня
Мобільна група ППО. Фото: Командування об'єднаних сил
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники у суботу, 18 травня, атакували Україну дронами-камікадзе. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 13 ворожих цілей.

Про це повідомляє Командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.

Читайте також:

Атака дронів на Україну 18 травня

Вночі окупанти запустили по Україні 13 ударних БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарська та Курська в Росії.

Під час протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України було збито усі 13 безпілотників у небі над Харківською, Полтавською, Вінницькою, Миколаївською та Дніпропетровською областями.

удари дронів по Україні 18 травня
Збиті цілі РФ. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, вчора в Одесі лунали вибухи. Там була оголошена повітряна тривога.

Крім того, під час тривоги вибухи було чутно в Миргороді Полтавської області. Регіон атакували російські безпілотники.

безпілотники
окупанти
ППО
дрони
війна в Україні
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників