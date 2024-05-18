Росіяни атакували Україну безпілотниками 18 травня

Мобільна група ППО. Фото: Командування об'єднаних сил

Російські загарбники у суботу, 18 травня, атакували Україну дронами-камікадзе. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 13 ворожих цілей.

Про це повідомляє Командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.

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Атака дронів на Україну 18 травня

Вночі окупанти запустили по Україні 13 ударних БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарська та Курська в Росії.

Під час протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України було збито усі 13 безпілотників у небі над Харківською, Полтавською, Вінницькою, Миколаївською та Дніпропетровською областями.

Збиті цілі РФ. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, вчора в Одесі лунали вибухи. Там була оголошена повітряна тривога.

Крім того, під час тривоги вибухи було чутно в Миргороді Полтавської області. Регіон атакували російські безпілотники.