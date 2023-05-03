Ночью россияне атаковали Днепр, повреждено админздание, — председатель ОВА Лысак

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Фото: Telegram-канал Лысака

В ночь со 2 на 3 мая российские оккупационные войска с помощью дронов-камикадзе атаковали Днепропетровскую область. В Днепре беспилотник нанес повреждения административному зданию.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Сбитые дроны

Ночью российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе Shahed-136.

Силы противовоздушной обороны сбили в небе над регионом семь вражеских беспилотников.

Повреждение инфраструктуры

Известно, что один иранский дрон, который используют российские захватчики, добрался до Днепра и нанес удар по гражданской инфраструктуре.

В областном центре региона было повреждено административное здание.

"Возник пожар. Огонь уже потушили. Жители города не пострадали", — заверил глава областной военной администрации, подчеркнув, что на месте удара еще работают спасатели, а полные последствия атаки уточняются.

Напомним, что в Киевской области и в небе над Киевом силы противовоздушной обороны сбили все российские дроны.