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Ночью россияне атаковали Днепр, повреждено админздание, — председатель ОВА Лысак

3 мая 2023 08:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Ночью россияне атаковали Днепр, повреждено админздание, — председатель ОВА Лысак
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Фото: Telegram-канал Лысака
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В ночь со 2 на 3 мая российские оккупационные войска с помощью дронов-камикадзе атаковали Днепропетровскую область. В Днепре беспилотник нанес повреждения административному зданию.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Сбитые дроны

Ночью российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе Shahed-136.

Силы противовоздушной обороны сбили в небе над регионом семь вражеских беспилотников.

Повреждение инфраструктуры

Известно, что один иранский дрон, который используют российские захватчики, добрался до Днепра и нанес удар по гражданской инфраструктуре.

В областном центре региона было повреждено административное здание.

"Возник пожар. Огонь уже потушили. Жители города не пострадали", — заверил глава областной военной администрации, подчеркнув, что на месте удара еще работают спасатели, а полные последствия атаки уточняются.

Напомним, что в Киевской области и в небе над Киевом силы противовоздушной обороны сбили все российские дроны.

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