Ночью россияне атаковали Днепр, повреждено админздание, — председатель ОВА Лысак
В ночь со 2 на 3 мая российские оккупационные войска с помощью дронов-камикадзе атаковали Днепропетровскую область. В Днепре беспилотник нанес повреждения административному зданию.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Сбитые дроны
Ночью российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе Shahed-136.
Силы противовоздушной обороны сбили в небе над регионом семь вражеских беспилотников.
Повреждение инфраструктуры
Известно, что один иранский дрон, который используют российские захватчики, добрался до Днепра и нанес удар по гражданской инфраструктуре.
В областном центре региона было повреждено административное здание.
"Возник пожар. Огонь уже потушили. Жители города не пострадали", — заверил глава областной военной администрации, подчеркнув, что на месте удара еще работают спасатели, а полные последствия атаки уточняются.
Напомним, что в Киевской области и в небе над Киевом силы противовоздушной обороны сбили все российские дроны.