Вночі росіяни атакували Дніпро, пошкоджено адмінбудівлю, — голова ОВА Лисак

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Фото: Telegram-канал Лисака

У ніч з 2 на 3 травня російські окупаційні війська за допомогою дронів-камікадзе атакували Дніпропетровську область. У Дніпрі безпілотник завдав пошкоджень адміністративній будівлі.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Збиті дрони

Уночі російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе Shahed-136.

Сили протиповітряної оборони збили у небі над регіоном сім ворожих безпілотників.

Пошкодження інфраструктури

Відомо, що один іранський дрон, які використовують російські загарбники, таки дістався Дніпра і завдав удару по цивільній інфраструктурі.

У обласному центрі регіону була пошкоджена адміністративна будівля.

"Виникла пожежа. Вогонь вже загасили. Мешканці мiста не постраждали", — запевнив голова обласної військової адміністрації, наголосивши, що на місці удару ще працюють рятувальники, а повні наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, що у Київській області та у небі над Києвом сили протиповітряної оборони збили усі російські дрони.