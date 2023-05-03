Вночі росіяни атакували Дніпро, пошкоджено адмінбудівлю, — голова ОВА Лисак
У ніч з 2 на 3 травня російські окупаційні війська за допомогою дронів-камікадзе атакували Дніпропетровську область. У Дніпрі безпілотник завдав пошкоджень адміністративній будівлі.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Збиті дрони
Уночі російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе Shahed-136.
Сили протиповітряної оборони збили у небі над регіоном сім ворожих безпілотників.
Пошкодження інфраструктури
Відомо, що один іранський дрон, які використовують російські загарбники, таки дістався Дніпра і завдав удару по цивільній інфраструктурі.
У обласному центрі регіону була пошкоджена адміністративна будівля.
"Виникла пожежа. Вогонь вже загасили. Мешканці мiста не постраждали", — запевнив голова обласної військової адміністрації, наголосивши, що на місці удару ще працюють рятувальники, а повні наслідки атаки уточнюються.
Нагадаємо, що у Київській області та у небі над Києвом сили протиповітряної оборони збили усі російські дрони.